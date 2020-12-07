«Ближайшие дни покажут»: отменят ли во Франции карантин к 15 декабря?

Вечером в понедельник, 7 декабря, перед журналистами выступил представитель министерства здравоохранения Франции Брюно Саломон. Его доклад о развитии эпидемии COVID-19 в стране навел экспертов на мысль, что обещанный Эмманюэлем Макроном выход из карантина могут отложить.

Вечером в понедельник, 7 декабря, перед журналистами выступил представитель министерства здравоохранения Франции Жером Саломон. Его доклад о развитии эпидемии COVID-19 в стране навел экспертов на мысль, что обещанный Эмманюэлем Макроном выход из карантина могут отложить.

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Начав свое выступление, руководитель Главного управления здравоохранения Минздрава Франции Жером Саломон привел мировую статистику пандемии коронавируса. Всего за одну прошедшую неделю в мире COVID-19 заразилось более 4 млн человек. Самая критическая ситуация – в США. Но Европа также переживает пик эпидемии: ежедневно на континенте умирают от коронавируса более 5 тысяч человек. За неделю число зарегистрированных новых случаев заражения перевалило за миллион. Наибольшее число смертей на долю населения – в Бельгии.

Во Франции ситуация несколько лучше, чем у соседей. Однако «несмотря на все меры, в течение последней недели уровень ежедневных заражений в стране не опускается», сказал представитель министерства здравоохранения. После нескольких недель постепенного снижения, начавшегося с введением второго карантина, сейчас число ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 не опускается ниже 10 тысяч.

Стагнацию эпидемиологической ситуации Жером Саломон связал не с «плохим» поведением французов, а с тем, что «пандемия всемирна», а с наступлением холодов риски заражения повышаются.

Тем не менее, достичь установленной правительством максимальной планки в 5 тысяч выявляемых случаев заражения COVID-19 в день пока не удалось. «От этой цифры мы еще далеки», – произнес на пресс-конференции Брюно Саломон, что сразу вызвало опасения журналистов по поводу обещанного властями выхода из карантина 15 декабря.

По мнению многих экспертов, достичь намеченного правительством снижения заболеваемости к 15 декабря уже никак не удастся. Поэтому все ждут результатов намеченного на ближайшую среду заседания Совета безопасности Франции, посвященного борьбе с эпидемией. Возможно, что первые заявления правительство сделает уже в четверг.

Напомним, согласно заявлениям президента и правительства, на 15 декабря во Франции было намечено открытие музеев, кинотеатров и концертных залов, а также детских спортивных секций в закрытых помещениях. Необходимые сейчас французам для поездок на работу или в магазин специальные формуляры планировалось отменить. После отмены карантина в стране планировалось введение комендантского часа (который не распространялся бы на праздничные дни – Рождество и Новый год). Открытие баров и ресторанов во Франции намечалось только на январь.

На 7 декабря в больницах Франции лечатся 26 365 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 3198 – в реанимации. Все говорит о том, что «вирус будет активно циркулировать в ближайшие месяцы», добавил Жером Саломон, призвав население к бдительности.

На вопрос журналистов об изменении «карантинного» календаря он ответил уклончиво: «Мы должны адаптировать стратегию в зависимости от ситуации».

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