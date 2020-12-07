На Рождество 20% французских родителей не смогут делать подарки своим детям. Треть опрошенных заявили, что будут тратить на ближайшие праздники меньше, чем обычно.

Треть опрошенных заявили, что будут тратить на ближайшие праздники меньше, чем обычно. Об этом говорится в исследовании Французского института общественного мнения Ifop, проведенном для благотворительной ассоциации Dons solidaires.

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Рождество приближается, но многие французские семьи не смогут оставить подарки у подножия елки из-за отсутствия средств. Согласно исследованию Ifop, проведенному для ассоциации Dons solidaires, в общей сложности 2,8 миллиона (20%) родителей не смогут побаловать своих детей в этом году. Среди наиболее бедных слоев населения эта цифра достигает 36%. Кроме того, 4,6 миллиона (33%) родителей во Франции говорят, что в этом году они потратят меньше, чем обычно, на рождественские покупки.

В связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19 и растущей экономической нестабильностью, 52% опрошенных семей говорят, что откажутся от покупки других вещей, чтобы подарить детям рождественские подарки. 46% сделают подарки меньшей стоимости, и 37% купят подержанные вещи. Среди самых неблагополучных семей 1,9 миллиона родителей будут рассчитывать на помощь родственников или благотворительных ассоциаций.

«Санитарный кризис загнал в бедность один миллион французов, помимо 9,3 миллионов уже живущих за чертой бедности во Франции. Это значит, что столько же семей, молодых людей, студентов, безработных, стариков и изолированных людей лишат себя подарков в конце года», – прокомментировал опрос Доминик Безансон, глава ассоциации Dons Solidaires.

Ассоциация Dons Solidaires призвала французов проявить щедрость, запустив акцию «Noël pour Tous» (Рождество для всех), одиннадцатый год подряд. В прошлые годы подобные кампании позволили раздать тысячи подарков людям, оказавшимся в трудном экономическом положении.

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