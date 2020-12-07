На Рождество 20% французских родителей не смогут делать подарки своим детям
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Треть опрошенных заявили, что будут тратить на ближайшие праздники меньше, чем обычно. Об этом говорится в исследовании Французского института общественного мнения Ifop, проведенном для благотворительной ассоциации Dons solidaires.
Рождество приближается, но многие французские семьи не смогут оставить подарки у подножия елки из-за отсутствия средств. Согласно исследованию Ifop, проведенному для ассоциации Dons solidaires, в общей сложности 2,8 миллиона (20%) родителей не смогут побаловать своих детей в этом году. Среди наиболее бедных слоев населения эта цифра достигает 36%. Кроме того, 4,6 миллиона (33%) родителей во Франции говорят, что в этом году они потратят меньше, чем обычно, на рождественские покупки.
В связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19 и растущей экономической нестабильностью, 52% опрошенных семей говорят, что откажутся от покупки других вещей, чтобы подарить детям рождественские подарки. 46% сделают подарки меньшей стоимости, и 37% купят подержанные вещи. Среди самых неблагополучных семей 1,9 миллиона родителей будут рассчитывать на помощь родственников или благотворительных ассоциаций.
«Санитарный кризис загнал в бедность один миллион французов, помимо 9,3 миллионов уже живущих за чертой бедности во Франции. Это значит, что столько же семей, молодых людей, студентов, безработных, стариков и изолированных людей лишат себя подарков в конце года», – прокомментировал опрос Доминик Безансон, глава ассоциации Dons Solidaires.
Ассоциация Dons Solidaires призвала французов проявить щедрость, запустив акцию «Noël pour Tous» (Рождество для всех), одиннадцатый год подряд. В прошлые годы подобные кампании позволили раздать тысячи подарков людям, оказавшимся в трудном экономическом положении.
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