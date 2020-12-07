Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы.

Исправительный суд Парижа в понедельник, 7 декабря, огласил приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро. После вынесенного приговора Винник может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов.

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«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах», – говорится в судебном решении от 7 декабря.

По данным следствия, Александр Винник был причастен к разработке программы-вымогателя Locky. По заявлению прокуратуры Парижа, целый ряд французских компаний пострадали из-за этой вредоносной программы и платформы BTC-e, создание которой также приписывается Виннику. Обвинение требовало для россиянина 10 лет заключения и штрафа в 750 тысяч евро.

Сам россиянин обвинения в свой адрес не признал. Ранее, в ходе судебных слушаний в октябре Винник назвал себя «внештатным сотрудником» криптобиржи BTC-e и заявил, что ничего не знал о вирусe Locky. Его адвокат заявил, что доказательств у прокуратуры нет, а его клиент не был создателем криптовалютной биржи.

В то же время суд Парижа снял с Винника часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонил обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вируса Locky для осуществления кибератак, передает ТАСС.

Напомним, что Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США, где ему может грозить до 55 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег через биткоины. Помимо США его экстрадиции потребовала и Россия (в 2018 году Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб). Однако в январе 2020 года Греция выдала Винника Франции.

Приговор парижского суда не означает, что весь срок Винник отбудет во Франции. Не исключено, что власти этой страны согласятся на экстрадицию россиянина в США.

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