Президент Эмманюэль Макрон провел встречу с лидером Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси

В понедельник, 7 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже главу Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Президенты обсудили ряд международных кризисов, борьбу с терроризмом и вопросы прав человека.

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Президент Египта прибыл в Париж с трехдневным визитом в воскресенье, 6 декабря. Тогда же он встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, утром 7 декабря провел встречу с министром обороны Флоранс Парли, а затем был принят и президентом Макроном.

Сообщается, что лидерам удалось обсудить ситуацию в Ливии, политический кризис в Ливане, палестино-израильский конфликт, вопрос отношений с Ираном, а также ситуацию с соблюдением прав человека в Египте.

Эмманюэль Макрон поприветствовал недавнее освобождение в Каире трех правозащитников неправительственной Египетской инициативы по личным правам и выступил за дальнейшую демократизацию и появление активного гражданского общества в стране. При этом он заверил ас-Сиси, что разногласия, которые могут возникать время от времени между Каиром и Парижем в вопросе гражданских свобод, не повлияют на сотрудничество в сфере экономики и безопасности.

Представители правозащитного сообщества Франции раскритиковали Эмманюэля Макрона за сотрудничество с ас-Сиси, которого они считают представителем режима, ущемляющего права человека: по данным правозащитных организаций, более 60 тысяч человек в Египте взяты под стражу из-за своих высказываний или политических убеждений. Члены общественных организаций призвали провести в понедельник в 18 часов митинг перед зданием Национального собрания в Париже и выступить против поставок Францией Египту вооружений и оборудования для слежки. С их точки зрения, Каир прикрывает репрессивные меры в отношения журналистов и гражданского общества интересами обеспечения безопасности и борьбой с терроризмом. В администрации французского президента настаивают на том, что развитие партнерских отношений с наиболее крупными арабскими странами является одним из приоритетных направления международной политики Франции.

Эмманюэль Макрон поблагодарил египетского коллегу за поддержку, оказанную Парижу во время волны антифранцузских выступлений в арабских странах после убийства школьного учителя Самюэля Пати и высказываний Макрона о свободе слова, в том числе о публикации карикатур.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Макрон подчеркнул, что Франция и Египет едины в своем намерении создать «пространство цивилизации», в котором «нет места смертельным приговорам и подстрекательству к ненависти в ответ на реализацию свобод».

Абдель-Фаттах ас-Сиси в свою очередь подчеркнул священность религиозных убеждений, напомнил, что Египет осудил убийство Пати так, как осуждает любой террористический акт, и признал за каждым человеком право исповедовать какую-либо веру или не исповедовать никакой. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что полное уравнивание гражданских свобод и религиозных воззрений может ранить чувства миллионов верующих во всем мире. Эмманюэль Макрон ответил, что Франция стоит на том, что ничто не может быть выше уважения человеческого достоинства, однако «никакая религия не имеет права объявлять войну, если над ней смеются».

Визит ас-Сиси в Париж продолжится и во вторник, 8 декабря. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Жаном Кастексом, главой Сената Жераром Ларше, возложит венок на могилу Неизвестного солдата возле Триумфальной арки, проведет закладку первого камня Дома Египта в Международном университетском городке и посетит инновационное объединение стартапов Station F.

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