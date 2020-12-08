Эмманюэль Макрон объявил, что у Франции появится новый атомный авианосец

В 2038 году во Франции планируют ввести в строй новый атомный авианосец, который придет на смену единственному действующему французскому авианесущему кораблю с ядерной силовой установкой «Шарль де Голль». Об этом во вторник, 8 августа, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита на предприятие Framatome в Ле-Крезо.

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«„Шарль де Голль“ подойдет к концу своей жизни в 2038 году. Поэтому я решил, что будущий авианосец для нашего военно-морского флота, как и „Шарль де Голль“, будет с атомной установкой», — заявил президент Эмманюэлья Макрон на заводе в Ле-Крезо, где производят детали для ядерных реакторов гражданского и военного назначения.

Такого типа боевыми авианосцами обладают лишь государства из престижного клуба крупнейших военных держав. Президент подчеркнул, что атомные технологии остаются краеугольным камнем французской стратегической автономии и сил сдерживания.

Новейший атомный авианосец будет строиться на верфи в Сен-Назере. Стоимость проекта оценивают в семь миллиардов евро, пишет Le Monde. По информации Franceinfo, французское государство инвестирует 1 млрд евро в проект на этапе разработки — до 2025 года, когда должно начаться строительство. Ожидается, что для его воплощения будут открыты порядка двух тысяч рабочих мест в разных регионах страны. Строительство планируется завершить к 2036 году, новый авианосец должен быть введен в строй к 2038-му и остаться на службе до 2080 года.

Подготовка проекта нового авианосца шла давно. Обсуждалось в частности — стоит ли оснастить новейший корабль ядерной установкой или обычными двигателями. В пользу атомных технологий сыграл в том числе фактор ее компактности и устойчивости в море с точки зрения тяги. Как указывает издание L’Usine Nouvelle, после того, как ядерное топливо загружено, авианосец автономен в течение десяти лет. А обычный двигатель нужно регулярно заправлять, на что могут уходит долгие часы, в течение которых корабль может подвергаться опасности.

Другая причина такого выбора заключается в обеспечении устойчивости французской промышленности, необходимой для ядерного сдерживания. Так, французские подлодки разных типов оснащены ядерными установками. Летом прошлого года, например, первая из шести французских многоцелевых подлодок нового поколения «Барракуда» покинула строительный зал в Шербуре.

В министерстве обороны Франции подчеркивают, что французские силы сдерживания основаны на бортовых ядерных силовых установках. И поэтому критически важно поддерживать инженерный и промышленный потенциал для производства такого оборудования в долгосрочной перспективе.

Больше и быстрее предшественника

Что касается технических харатеристик нового корабля, он будет примерно в полтора раза больше своего предшественника «Шарля де Голля». На новом авианосце длиной в 300 метров и весом в 75 тысяч тонн смогут одновременно базироваться две тысячи военных и 30 боевых самолетов. Он также сможет развивать более быструю скорость (в 27 узлов) из-за более мощной силовой установки.

Причина такой «гигантомании» в том, что авианосец будет рассчитан на разрабатываемый Францией, Германией и Испанией будущий боевой самолет NGF, который придет на смену Rafale и будет на порядок тяжелее своего предшественника. В систему защиты авианосца войдут также беспилотники. Отмечается также, что «преемник» «Шарля де Голля» будет способен запускать и принимать самолеты одновременно. На действующем авианосце это невозможно.

Сами французские военные выступают за то, чтобы Франция имела как минимум два авианосца для поддержания постоянной боевой готовности. Но, как признает новый начальник генштаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье, этот вопрос может быть поставлен только в 2025 года в рамках нового закона о военном программировании. Некоторые политик предлагают ускорить строительство нового авианосца, чтобы тот мог какое-то время «сожительствовать» в Тулоне с «Шарлем де Голлем».

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