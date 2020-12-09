Орган Собора Парижской Богоматери демонтировали для реставрации

Орган в Нотр-Дам через три месяца после пожара

В Париже завершились работы по демонтажу органа собора Нотр-Дам. Музыкальный инструмент, созданный в 1733 году, пострадал от пожара меньше, чем другие части здания, однако для восстановления его звучания необходимо провести глубокую очистку всех фрагментов от частиц свинца и пепла.

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Как сообщает агентство France-Presse, демонтаж органа завершился на два месяца раньше, чем предполагалось. Рабочие сняли почти все восемь тысяч труб музыкального инструмента. В соборе остались лишь те части органа, которые эксперты посчитали слишком хрупкими для транспортировки. Для того, чтобы снять трубы, в Нотр-Дам установили строительные леса.

По данным СМИ, кто именно будет проводить очистку труб органа, их реставрацию и последующую установку в Нотр-Дам, пока неизвестно. Компанию, которой доверят эту миссию, выберут в первой половине 2021 года.

Ожидается, что уникальный орган, который считается одним из самых крупных во Франции, вновь зазвучит 16 апреля 2024 года, то есть ровно через пять лет после пожара.

По заявлениям властей, полностью реставрацию собора также удастся завершить к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса работы в соборе прерывались во время действия строгих карантинных мер во Франции, однако, по словам представителя фонда Нотр-Дам Кристофа Русело, реставрация будет закончена в срок.

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