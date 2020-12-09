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Прокуратура Франции запросила для Николя Саркози четыре года тюрьмы, два из них — условно

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Экс-президент Николя Саркози в парижском суде, 7 декабря 2020
Экс-президент Николя Саркози в парижском суде, 7 декабря 2020 MARTIN BUREAU AFP
RFI
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Финансовая прокуратура Франции запросила для экс-президента Николя Саркози четыре года заключения по «делу о прослушках». Два года из четырех — условно. Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. 

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«Республика не забывает своих президентов. Не по той ли причине, что они творят историю? Однако при этом мы не можем допустить, чтобы бывший президент (сам, кстати, юрист) забыл о правовых принципах, на которых Республика базировалась на протяжении десятилетий — верховенстве права», — заявил прокурор Жан-Люк Блашон.

Процесс по «делу о прослушках» начался в Париже 23 ноября. В прокуратуре утверждают, что это дело «ударило по ценностям Республики», нанесло вред репутации юридических институтов, адвокатской профессии и имиджу президента. Против Саркози выдвинуты обвинения в «коррупции» и «торговле влиянием». Бывший глава государства отрицает свою вину, как и двое других обвиняемых — адвокат и друг Саркози Тьерри Эрцог и бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Для Азибера и Эрцога также были запрошены наказания в виде четырех лет лишения свободы, два из которых — условно, однако Эрцогу также предлагается запретить вести адвокатскую практику на протяжении пяти лет.

По данным обвинения, экс-президент мог получить от прокурора — через посредничество своего адвоката — конфиденциальную информацию: в том числе, о прослушках, на которую следователи поставили на телефоны Саркози по другим расследованиям — в частности, по «ливийскому делу» и по так называемому «делу Беттанкур».

Кроме того, обвинение полагает, что экс-президент просил прокурора Азибера «посодействовать» в вынесении благоприятного для него судебного решения. В частности, Саркози требовал через Кассационный суд запретить прокуратуре исследовать его рабочее расписание в пору исполнения им президентских полномочий. (Следствие интересовалось расписанием в связи с другими делами Саркози, полный список которых вы можете найти в специальном материале RFI).

Адвокат Николя Саркози Жаклин Лаффон в свою очередь настаивает, что версия обвинения не прочна. По ее словам, она намерена оспорить прошение прокуратуры в ходе следующих судебных прений.

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