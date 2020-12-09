Французская католическая церковь понесла до 40% финансовых потерь из-за COVID-19

Французская католическая церковь потеряла от 30 до 40% финансовых ресурсов в течение 2020 года. Об этом в среду, 9 декабря, заявили в Конференции католических епископов Франции (CEF).

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Общие потери в Конференции епископов оценили в 90 млн евро. Сообщается, что из-за санитарных ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, католическая церковь лишилась одной из главных статей дохода — пожертвований.

L'ampleur de ce choc s'estime à 90 millions d'€. Toutes les paroisses et tous les diocèses sont touchées. L'enjeu est de permettre aux paroisses de redémarrer leurs activités pastorales et caritatives dès début 2021. pic.twitter.com/OmLOebFMU6 — Église Catholique (@Eglisecatho) December 9, 2020

После того, как во Франции было объявлено о введении повторного карантина, католики организовали ряд акций с требованием разрешить проведение церковных служб. Французские власти постановили, что места культа могут оставаться открытыми, однако проведение служб, на которых могли бы присутствовать прихожане, запрещено. Исключения составляют свадебные и похоронные церемонии, если они проводятся при ограниченном числе присутствующих: 6 человек — на свадебной церемонии, 30 — на похоронах. При этом церкви могут транслировать службы, чтобы желающие смотрели их дома. Представители духовенства поддерживают требования верующих разрешить проведение месс в обычном формате с соблюдением мер безопасности.

После того, как 24 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон представил трехэтапный план смягчения локдауна, было дано разрешение на проведение служб в присутствии прихожан, однако их количество не должно было превышать 30 человек. Представители католической общины отметили, что столь точное ограничение количества присутствующих на мессе не учитывает площади целого ряда церквей, способных при полном соблюдении санитарных требований принимать гораздо больше количество людей.

2 декабря в Министерстве внутренних дел Франции выпустили пресс-релиз, в котором зафиксировали новые условия проведения церковных служб и посещения мест религиозного культа — прихожанам разрешено занимать лишь каждое третье место в церкви. Предполагалось, что эта мера будет действовать до 15 декабря, а затем вновь будет пересмотрена. В Конференции католических епископов согласились с таким решением.

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