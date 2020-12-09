Mатч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» перенесли из-за высказывания арбитра

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким клубом «Истанбул Башакшехир» во вторник, 8 декабря, был приостановлен во время первого тайма при счете 0:0. Причиной стали спорные высказывания резервного арбитра, после которых обе команды отказались играть и покинули поле.

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Как утверждают представители турецкого клуба, резервный арбитр из Румынии Себастьян Кольцеску позволил себе расистское высказывание по отношению к представителю тренерского штаба «Истанбула», бывшему игроку сборной Камеруна Пьеру Вебо. На 14-й минуте матча главный арбитр встречи румын Овидиу Хацеган уточнил у Кольцеску, кому на тренерской скамейке «Истанбула» следовало вынести наказание. Резервный арбитр указал на Вебо со словами: «Этот черный парень». Сообщается, что он использовал в отношении Вебо слово negru.

Слова Кольцеску вызвали бурную реакцию игроков «Истанбула». Форвард турецкой команды сенегалец Демба Ба обратился к судье с вопросом о том, почему при упоминании человека со светлой кожей, он не говорит «Этот белый парень». В ответ Кольческу заявил, что его высказывание не имело расистской подоплеки, а negru в переводе с румынского языка означает «черный». В итоге Овидиу Хацеган показал красную карточку Пьеру Вебо. Игроки «Истанбула» покинули поле в знак солидарности с Вебо, за ними последовали футболисты «ПСЖ».

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали произошедшее на матче. «Наши коллеги из румынского государственного органа по борьбе с дискриминацией подтвердили, что в румынском языке называть игрока, используя его расу в качестве идентификатора, есть расистское проявление. Нет никакой двусмысленности», — цитирует заявление FARE агентство «РИА Новости».

Произошедшее на парижском стадионе Парк де Пренс прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и в любых сферах жизни», — написал он в своем твиттере. Он также призвал УЕФА расследовать инцидент. Игроков «Истанбула» поддержали многие политические деятели Турции, в том числе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну (Mărăcineanu, Мэрэчиняну, румынск.) поддержала решение футболистов «ПСЖ» и «Истанбула» покинуть поле. «Значение имеют действия. Игроки, то есть лица, которых это касается в первую очередь, решили взять дело в свои руки и проявить солидарность в ответ на подобные оскорбления, которые порой позволяют себе зрители на трибунах или, как в этот исключительный раз, арбитры», — заявила министр румынского происхождения газете Le Parisien. Она отметила, что в некоторых странах бытовой расизм остается, к сожалению, явлением в порядке вещей, и следует работать над тем, чтобы искоренить эту практику.

Французская пресса также приветствовала решение игроков остановить игру. Парижская L’Equipe напоминает, что речь идет о первом решении такого рода. По ее оценке, покинув поле стадиона Парк де Пренс, игроки «Истамбула» и «ПСЖ» «сделали жест беспрецедентной силы и невероятного размаха». В прошлом уже раздавались призывы к остановке матчей в случае расистских оскорблений, имитирования крика обезьян. Но они стали первыми, кто так поступил на деле, пишет газета.

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