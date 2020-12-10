Во Франции по делу об убийстве учителя Самюэля Пати взяли под стражу еще пять человек

Еще пять человек взяли под стражу по делу об убийстве Самюэля Пати

Во Франции еще пять человек задержали в рамках расследования убийства учителя Самюэля Пати. Сообщается, что молодых людей взяли под стражу в понедельник, 7 декабря, передает Franceinfo со ссылкой на судебный источник.

Реклама Читать далее

Задержания произошли в частности в департаменте Приморская Сена на западе Франции. По данным Le Parisien, операцию провело антитеррористическое подразделение уголовной полиции (SDAT).

Задержанным от 18 лет до 21 года, все они чеченского происхождения, как и убийца учителя Аблулах Анзоров. Их подозревают в том, что они переписывались с Анзоровым в различных мессенджерах и обсуждали с ним джихадисткую сферу. Следствие пытается установить, были ли у подозреваемых невиртуальные контакты с Анзоровым.

Следователи установили, что джихадисткое движение в соцсетях оказало большое влияние на процесс радикализации 18-летнего Анзорова. Он поддерживал виртуальный контакт с рядом исламистов, по меньшей мере один из них находится в Сирии, пишет Le Parisien.

По делу об убийстве учителя Самюэля Пати в Конфлане обвинения предъявлены уже 14 людям. Девятерым вменяют пособничество в террористическом убийстве, четверым участие в преступной террористической организации.

47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября на выходе из средней школы в Конфлан-Сент-Онорин, где он преподавал. Его убийца, 18-летний выходец из России Абдулах Анзоров проживал во Франции с родителями в статусе политического беженца с 2008 года. Недавно его похоронили в Урус-Мартановском районе Чечни. По некоторым данным, погребение Анзорова прошло «с почестями».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться