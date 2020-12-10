«Наслаждайтесь, не подставляясь»: французский премьер о правилах выхода из карантина перед праздниками.

Вечером в четверг, 10 декабря, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил подробности отмены карантинных мер, начиная с 15 декабря, как и обещал Эмманюэль Макрон. Но в связи со стагнацией эпидемиологической ситуации в стране, выход из карантина будет не таким быстрым, как ожидалось. Новый год французы должны отмечать у себя дома.

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«Если в конце октября Франция была одной из самых сложных по ситуации с коронавирусом стран, то теперь у нас дела лучше, чем у наших соседей», – начал долгожданную пресс-конференцию Жан Кастекс. По его словам, с 50 тысяч случаев заражения в день в октябре страна перешла к 10 тысячам в день к середине декабря. Другими словами, передача вируса сократилась в пять раз.

По сравнению с Германией, где на 100 тысяч населения приходится 150 больных коронавирусом, или в Италии (250 больных на 100 тысяч), или в Швейцарии (300 больных на 100 тысяч), на сегодняшний день во Франции такой коэффициент составляет лишь 107 случаев заболевания на 100 тысяч французов.

Такие положительные результаты премьер объяснил правительственными мерами по сдерживанию эпидемии и ответственным поведением французов. Однако за последнюю неделю наблюдается некоторая стагнация в распространении вируса, и даже его увеличение за последние два дня. Так что «партия еще далеко не завершена» и «нужно оставаться дома как можно больше, и как можно реже выходить на улицу», предупредил Жак Кастекс перед тем, как объяснить, как жить французам с 15 декабря.

«Чтобы избежать третьего карантина, мы с президентом решили, что новый этап по выходу из карантина, намеченный на 15 декабря, будет сопровождаться более строгими правилами, чем было объявлено ранее», – продолжил премьер.

Итак, намеченное на 15 декабря открытие театров, кинозалов, спортзалов, музеев, цирков, казино, концертных арен и крупных спортивных мероприятий отменяется. Никаких развлекательных мероприятий с участием большого количества человек – это может привести к новой волне эпидемии, предупредил Кастекс.

С 15 декабря по всей стране вводится комендантский час. Он будет действовать с 20 вечера до 6 утра. При этом присутствующие на пресс-конференции глава МВД Жеральд Дарманен обещал проводить более жесткий контроль за нарушителями. (С начала второго карантина во Франции полицией было осуществлено 2,9 млн. контролей и оштрафовано 285000 человек). Штраф, кстати, остается тот же, 135 евро.

Зато с 15 декабря отпадает необходимость в специальном «разрешении», которое должен был заполнять (от руки или на сайте МВД) каждый француз перед любым выходом из дома. Также с 15 декабря разрешается свободно перемещаться по всей территории Франции, правило «20 километров вокруг дома» отменяется.

«Рождество занимает слишком важное место в наших традициях, чтобы его отменять», – продолжил Жан Кастекс. Поэтому 24 декабря комендантский час действовать не будет. Однако премьер посоветовал не устраивать слишком больших праздников и соблюдать «правило шести» за столом. А если на рождественские каникулы «вы видитесь с пожилыми людьми, то советую вам, соблюдать 5-дневную самоизоляцию» до этой встречи, добавил он.

«Наслаждайтесь, не подсталяясь» («Profiter sans s’exposer»), – объяснил Жан Кастекс стратегию рождественских праздников.

В отличие от Рождества, гуляния на Новый год и вовсе отменяются: правительство вводит комендантский час в новогоднюю ночь, призывая также не приглашать к себе много гостей.

Нарушение комендантского часа позволяется лишь в самых экстренных случаях: если вы идете в больницу или аптеку, если вам нужно помочь страдающим родственникам или близким, или же если вы работаете в ночную смену, уточнил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

В конце пресс-конференции Жан Кастекс объявил о продолжении государственной помощи закрытым из-за пандемии предприятиям.

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