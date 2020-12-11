Антуан Гризманн разорвал контракт с Huawei. Компанию обвинили в слежке за уйгурами

Нападающий сборной «Франции» по футболу и клуба «Барселона» Антуан Гризманн объявил, что разрывает контракт с китайской Huawei из-за «серьезных подозрений» в том, что компания вовлечена в систему репрессий против уйгуров, организованную властями Китая.

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«В связи с серьезными подозрениями в том, что Huawei внесла вклад в разработку „оповещения об уйгурах“ с использованием программного обеспечения для распознавания лиц, я объявляю, что немедленно прекращаю партнерство с этой компанией», — заявил чемпион мира 2018 года Антуан Гризманн. Французский футболист был послом бренда Huawei с 2017 года.

Он призвал Huawei «не довольствоваться опровержением этих обвинений», но «как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы осудить массовые репрессии против уйгурского меньшинства» и использовать свое влияние для содействия уважению прав человека.

Во вторник, 8 декабря, издание The Washington Post сообщило, что Huawei тестировала программное обеспечение для распознавания лиц, которое может отправлять автоматические «оповещения об уйгурах» («Uighur alarms») китайской полиции. Газета ссылается на документ, подписанный представителями Huawei, обнаруженный исследовательской организацией в сфере видеонаблюдения IPVM на сайте Huawei. Сообщается, что документ был удален с сайта китайского технологического гиганта после того как The Washington Post и IVPM обратились к нему за комментариями.

Во внутреннем отчете говорится, что Huawei в сотрудничестве с китайским стартапом Megvii в 2018 году работала над созданием камер, которые могли бы определять возраст, пол и этническое происхождение людей. В случае обнаружения представителей уйгурского меньшинства, есть возможность отправить «сигнал тревоги» полиции, говорится в отчете об испытаниях.

Французское представительство Huawei после публикации этой информации ответило, что компания не разрабатывает «алгоритмы или приложения в сфере распознавания лиц», но только «технологии общего назначения, основанные на международных стандартах» в том числе с сфере искусственного интеллекта. Коммюнике Huawei France цитирует издание Les Numériques.

Ранее в адрес китайских предприятий выдвигались обвинения в создании систем распознавания лиц, которые бы выделяли в толпе представителей мусульманского уйгурского меньшинства. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) указывает, что в регионе Синьцзян активно используют технологии Big Data для произвольного задержания людей.

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