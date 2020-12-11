Во Франции 7 участников ультралевого движения предстали перед судьей по терроризму
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Во Франции семеро участников «ультралевого движения» предстали в пятницу, 11 декабря, перед судьей по делам о терроризме. Как сообщает телеканал BFMTV, их задержали по подозрению в подготовке «насильственной акции» против сотрудников полиции. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала поместить задержанных под стражу.
Задержания в рамках расследования, проводимого PNAT, прошли в минувший вторник, 8 декабря, в разных регионах Франции: в пригороде Парижа, в Тулузе в Дордони…
Операцию, как сообщает francetvinfo, проводили сотрудники внутренней разведки (DGSI).
Первоначально задержали девятерых. В грузовике одного из них нашли элементы для производства взрывчатого вещества, а также оружие и боеприпасы. Дома у другого подозреваемого при обыске изъяли предметы амуниции сотрудников полицейского подразделения CRS (ее главная «специализация» — поддержание порядка на массовых акциях).
После трех дней, проведенных в предварительном заключении, двое подозреваемых были отпущены, а еще семеро (женщина и шестеро мужчин в возрасте от 30 до 36 лет) предстали перед судьей по делам о терроризме, который должен избрать для них меру пресечения.
Расследование по этому делу было начато антитеррористической прокуратурой «несколько месяцев назад», сообщил источник BFMTV.
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