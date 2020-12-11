До 15 лет: во Франции потребовали приговорить российских фанатов за избиение англичанина
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В пятницу, 11 декабря, представители французской прокуратуры потребовали приговорить двух российских болельщиков за избиение гражданина Великобритании во время проведения ЧЕ-2016 по футболу. Требования озвучены на судебном заседении в Экс-ан-Провансе.Для Михаила Ивкина прокуратура запросила 5 лет тюрьмы, для Павла Косова — «от 14 до 15 лет», сообщает AFP. Обвиняемые отрицают свою вину.
Суд рассматривает эпизод, произошедший 11 июня 2016 года, когда возле старого порта Марселя произошла массовая драка между российскими и британскими фанатами, приехавшими на чемпионат Европы по футболу.
Одним из пострадавших тогда стал 51-летний англичанин Эндрю Бэйч (Andrew Bache), который в результате избиения долго находился в коме. В избиении этого человека французская прокуратура обвинила 34-летних россиян Павла Косова и Михаила Ивкина.
Они были задержаны в 2018 году в Германии, когда летели на матч «Спартака», и переправлены во Францию, где с тех пор находились в заключении.
Приговоры должны быть оглашены позднее.
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