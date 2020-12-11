Назначена дата суда над обвиняемыми в терактах в «Батаклане» и парижских кафе

В «Батаклане» террористы убили 90 человек.

Масштабный процесс по делу о парижских терактах 13/11/2015, в которых погибло 130 человек, должен начаться в сентябре 2021 года и продлиться несколько месяцев. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в сдедствии.

Реклама Читать далее

Уточняется, что начало судебного процесса запланировано в Париже на 8 сентября 2021 года, а окончание — на конец марта 2022-го. Всего предусмотрено 110 судебных заседаний.

На скамье подсудимых должны оказаться как минимум четырнадцать человек, и среди них франко-бельгиец Салах Абдеслам — который, по данным правоохранителей, остается единственным из непосредственных участников «террористического коммандос».

Остальные семь террористов были ликвидированы на месте.

В шести терактах, произошедших в Париже и на «Стад де Франс» с 21 часа 16 минут 13 ноября до 00 часов 58 минут 14 ноября, погибли 130 мирных жителей (из них 90 — в концертном зале «Батаклан»). Более 350 получили ранения.

Ответственность за эти убийства взяла на себя террористическая группировка «ИГ».

Напомним, на будущей неделе в Париже должны быть вынесены приговоры обвиняемым по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, магазине HyperCacher и парижском пригороде Монруже, которые произошли в январе 2015 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться