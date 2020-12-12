В Париже на акции против закона о глобальной безопасности задержали более ста человек

В Париже на акции протеста против т.н. «закона о глобальной безопасности», в ходе которой прошли столкновения между протестующими и силами полиции, задержали более ста человек. Как заявил в субботу, 12 декабря, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, у нескольких радикально настроенных и «крайне жестоких» участников марша нашли гаечные ключи и отвертки.

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В префектуре Парижа отметили, что в акции протеста принимали участие активисты неформального движения Black bloc. Представители полиции заверили, что помешали им собраться в организованные группы и устроить очередные погромы во французской столице.

По данным СМИ, на одной из улиц подожгли скутер, однако о погромах, аналогичных тем, что произошли в прошлую субботу, не сообщается. Напомним, 5 декабря во время протестного марша было разгромлено отделение банка в XX-м округе Парижа, а до этого в результате беспорядков загорелся фасад банка Франции.

Марши и митинги против закона по глобальной безопасности проходят 12 декабря по всей Франции. Как отмечает BFM-TV, в Лионе на акцию протеста вышли тысячи человек. В Страсбурге, по данным France Bleu, на марш, несмотря на сильный дождь, вышли около полутора тысяч человек.

По мнению активистов, закон о глобальной безопасности, посвященный работе полиции, приведет к фактическому запрету на видео- и фотосъемку сотрудников правоохранительных органов, а расследовать случаи полицейского насилия станет сложнее.

Статья 24 законопроекта, который уже утвердила Национальное собрание, вводит наказание в размере до года тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа за распространение изображения лица или любого другого элемента идентификации» полицейского или жандарма, снятого в ходе выполнения им служебных обязанностей, с целью «нанести ущерб его физической или психической неприкосновенности». Сторонники закона уверены, что новые нормы не предусматривают запрет на съемку полицейских и не ограничивают свободу слова. Представители парламентского большинства пообещали пересмотреть формулировку статьи, однако слова депутатов не убедили протестующих.

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