Французские следователи подвели предварительные итоги дела «об изуродованных лошадях»

По мнению следователей, из 500 заявленных случаев травмирования лошадей, лишь 84 могут считаться делом рук человека.

Расследование так называемого «дела об изуродованных лошадях», вызвавшего во Франции большой общественный резонанс, еще не закончено. Однако, по мнению следователей, из 500 заявленных случаев лишь 84 могут считаться делом рук человека, и нет никаких причин подозревать наличие преступной группировки.

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В интервью Le Parisien, опубликованном в пятницу, 11 декабря, подполковник жандармерии Мари-Беатрис Тонанни, координатор национальной операции по борьбе с нанесением увечий животным, дала предварительную оценку расследования: «Мы почти закончили рассматривать 500 сообщений о травмах, увечьях или подозрительных смертях лошадей. Восемьдесят четыре акта жестокости формально приписываются действиям человека. Подавляющее большинство случаев в конечном итоге произошло в результате несчастных случаев или травм, нанесенных животными друг другу».

Напомним, что начиная с лета по всей Франции стали регулярно находить лошадей со следами пыток и издевательств. Серия варварских нападений вызвала огромную тревогу среди владельцев лошадей. В специально созданной в facebook группе зарегистрировалось 17 тысяч человек.

Для расширения сотрудничества между следователями и конным сообществом было подписано соглашение между жандармерией и Национальной федерацией конных советов (FCC). Со своей стороны, Министерство сельского хозяйства создало консультативную группу для обеспокоенных владельцев лошадей и заводчиков.

Тот факт, что у части животных было отрезано правое ухо, у некоторых подвергшихся пыткам лошадей вырван глаз или вырезаны половые органы, заставил следователей искать связь с «суевериями, фетишизмом, ритуалом сатанистов, сектантов и т. д.».

Как объясняет Матильда Долланд из Французского института коневодства и образования (IFCE), «лошади действительно могут быть травмированы естественным образом предметами, расположенными на пастбище или в стойле. Но совершенно очевиден резкий рост таких происшествий по сравнению с тем, как это обычно бывает».

По словам Мари-Беатрис Тонанни, каждый из расследуемых фактов потребовал тщательного изучения (заключение ветеринаров, вскрытие, анализы) с целью сбора максимального количества улик, но «цифры, сообщаемые жандармерией, серьезно ослабляют гипотезу о масштабном преступном явлении». По ее мнению, медиатизация проблемы, как и предупреждения, транслируемые в мире конного спорта, сильно увеличили число заявлений о несчастных случаях.

К настоящему времени лишь один владелец заявил, что видел преступников. Был составлен фоторобот, но поиски не принесли результата, как и не привели к успеху попытки найти связь между отдельными случаями травмирования животных.

На сегодняшний день по результатам расследования четыре человека задержаны, и один из них в начале недели был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения.

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