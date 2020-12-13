В Бургундии прошел традиционный аукцион вина нового урожая

В воскресенье, 13 декабря, в городе Боне (Бургундия) состоялись 160-е торги Hospice de Beaune — старейшего винного аукциона мира.

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Обычно «Три славных дня» (Trois glorieuses) проходят в Бургундии в третий уикенд ноября. Это самое главное событие в мире бургундских вин и одно из самых главных гастрономических событий мира. В этом году, наряду с многими другими мероприятиями, торги были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Торги традиционно проходят во дворе исторического здания больницы, основанной для бедных в XV веке канцлером герцога бургундского Николя Роленом и его женой Гигоной де Сален. У больницы есть средства — она является обладательницей 60 га лучших бургундских виноградников, на 85% — гран-крю и премье-крю.

На торгах в Боне в формате en primeur продаются вина лучших крю нового урожая. Аукционный лот — это одна 228-литровая бочка. Один лот обычно представляет собой около 25 ящиков вина. Аукцион выступает индикатором качества и стоимости каждого нового бургундского винтажа. В этом году на аукцион выставлено 630 таких «бочек».

В этом году правила дистанцирования ограничили количество покупателей: вместо обычных 600 лично присутствовали 171 человек. Еще около сотни покупателей участвовали в аукционе с помощью телефонной связи, и тридцать выразили согласие письменно» — уточнила Алин Силла-Валлбаум, генеральный менеджер организатора аукциона Christie’s, на утренней пресс-конференции, традиционно предшествующей торгам.

По мнению специалистов, «исключительное качество» винтажа 2020 года должно компенсировать снижение интереса профессиональных покупателей, чей бюджет на покупку вина сильно снизился из-за закрытия ресторанов по всему миру. «Это исключительный винтаж», — подтверждает Людивин Гриво, глава винодельческого хозяйства Hospice de Beaune.

Выручка от продажи «Бочки Председателя» (имеется в виду глава хозяйства) по традиции передается на благотворительные цели. В этом году получателями станут работники больниц, пострадавшие от коронавируса.

«55 тысяч сотрудников больниц пострадали от эпидемии, и эта цифра в значительной степени занижена», — заявил Денис Вальзер, глава Комитета по социальным мероприятиям государственных больниц (CGOS), который отвечает за распределение доходов от продажи благотворительного лота.

Хоть и в ограниченном формате, но торги все-таки состоялись, что не может не радовать любителей бургундского вина по всему миру.

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