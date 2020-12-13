В Марселе и Страсбурге полиция разогнала вечеринки на сотни человек за нарушение карантина

Во Франции в ночь с субботы на воскресенье, 13 декабря, полиция разогнала две крупные вечеринки за нарушение жестких карантинных мер. В Марселе в нелегальном мероприятии приняли участие около 500 человек, а в Страсбурге — порядка сотни. Правоохранительные органы выписали штрафы в размере 135 евро за нарушение локдауна, а в отношении организаторов вечеринок проводятся расследования.

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Как отмечает Franceinfo, в Марселе праздник состоялся в зале, предназначенном для проведения свадеб. Организаторы, арендовавшие помещение, сказали собственникам, что планируют использовать его в качестве склада. Стоимость входа на вечеринку составила 150 евро на двоих: за эти деньги гостям предлагали одну бесплатную бутылку алкоголя.

По данным полиции, всего на мероприятие пришли от 500 до 700 человек, хотя зал предназначен всего на 200 гостей. На кадрах с вечеринки видно, что люди стояли близко друг к другу без масок.

Полицейские начали расследование в отношении организаторов мероприятия. Их могут обвинить в том, что они подвергли опасности жизни гостей. Самим клиентам, по данным префектуры, выписали штрафы за нарушение карантина, однако задерживать их не стали.

Речь идет об одной из крупнейших нелегальных вечеринок, о которой стало известно полиции, с момента введения строгих карантинных мер во Франции. Напомним, согласно постановлению властей, выйти на улицу по всей стране можно только по уважительной причине, а передвижения по Франции строго ограничены.

Аналогичное мероприятие прошло в эту субботу в Страсбурге. Там полиция разогнала вечеринку, в которой приняли участие порядка ста человек. По данным France Bleu, речь идет о частном празднике. Вечернику организовал молодой житель Страсбурга в помещении, принадлежащем его матери. Полиция выписала два штрафа и начала уголовное расследование.

Режим жестких карантинных мер во Франции будет снят 15 декабря. После этого в стране будет введен комендантский час. Согласно утверждениям властей, с эпидемией коронавируса пока справиться не удалось, а количество новых случаев заражения в день по-прежнему превышает десять тысяч.

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