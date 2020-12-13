Успеть за 48 часов: Франция привязала компенсацию расходов на PCR-тесты к скорости лабораторий

Проведение оперативных тестов на коронавирус является одним из главных элементов французской стратегии по борьбе с пандемией

Во Франции в воскресенье, 13 декабря, поменялись правила, по которым лаборатории смогут получить компенсацию расходов на PCR-тесты, позволяющие выявить присутствие вируса SARS-CoV-2. Для жителей Франции, у которых есть обязательная страховка, тесты останутся бесплатными, однако медицинские центры не смогут получить деньги за проведение анализа в случае значительной задержки результатов.

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Согласно постановлению, опубликованному в официальном печатном издании Французской Республики Journal Officiel, теперь полную компенсацию лаборатории смогут получить только в случае, если между сдачей теста и получением результатов пройдет меньше 24 часов. Эта сумма будет уменьшена, если на анализ потребуется от суток до 48 часов. При выдаче результатов через два дня лаборатория не получит за тест ничего от системы социального страхования.

По мнению властей, такая политика позволит увеличить скорость получения результатов тестов и своевременно изолировать переносчиков коронавируса. Особенно это актуально в период, предшествующий новогодним праздникам, когда число желающих сдать анализы резко увеличивается. Во время летних отпусков лаборатории во Франции лаборатории оказались перегруженными, а на получение результатов требовалось больше нескольких дней.

Согласно официальным данным, с 30 ноября по 6 декабря результаты 75% PCR-тестов были готовы в течение 24 часов, а 96% — двух суток.

Во Франции сдать PCR-тест на коронавирус может любой желающий, а направление от врача или наличие симптомов для этого не требуется. Стоимость анализа полностью возвращается при наличии бесплатной государственной медицинской страховки. В большинстве случаев пациентам не требуется платить при сдаче теста, а деньги за его проведение перечисляются напрямую лабораториям.

По данным Le Parisien, стоимость теста составляет около 74 евро, а всего на их проведение к концу 2020 года может потребоваться около двух миллиардов евро.

Оперативные тесты на коронавирус являются одним из основных пунктов стратегии французских властей по борьбе с пандемией. В ноябре число проводимых в неделю PCR-тестов превышало два миллиона.

В декабре во Франции начали вводить тесты на антитела к коронавирусу. Их можно сдать не только в больницах и лабораториях, но и в аптеках или специальных пунктах тестирования, развернутых по всей стране. На получение результатов требуется менее 30 минут.

За последние сутки во Франции выявили 13 947 новых случаев передачи коронавируса. Ранее власти надеялись, что карантинные меры позволят снизить число новых заражений до пяти тысяч в день к 15 декабря, однако достичь этой цифры, как считают ученые, не удастся. Из-за этого французское правительство отказалось от открытия кинотеатров, музеев и других мест досуга в середине декабря.

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