Владельцы баров и ресторанов провели в Париже митинг и потребовали разрешить им возобновить работу
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Владельцы и сотрудники баров и ресторанов в понедельник, 14 декабря, проводят в Париже акцию, призывая власти разрешить им возобновить работу. Согласно представленному правительством плану, рестораны смогут вновь принимать посетителей не раньше 20 января.
Митинг был организован по инициативе крупнейшего профсоюза сотрудников ресторанного и гостиничного бизнесов Umih. Он проходил на площади возле дома Инвалидов. Как сообщает радиостанция France bleu, в мероприятии принимают участие около 2 тысяч человек со всех уголков страны.
Также 14 декабря министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции franceinfo признал, что уверенности в том, что с 20 января рестораны вновь смогут работать, нет. «Я не могу сказать вам с уверенностью, что мы вновь откроем бары и рестораны 20 января. Это было бы нечестно с моей стороны. Мне кажется, с первого дня этого кризиса я стремился говорить только правду, и я продолжаю придерживаться этой позиции», — заявил министр.
В субботу, 12 декабря, премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил вместе с Брюно Ле Мэром Реймс. Во время этой поездки министр экономики заявил, что организации, вынужденные приостановить работу в связи с действующими в стране ограничениями, могут рассчитывать на помощь в размере 15–20% от дохода, полученного в декабре 2019, вплоть до 200 тысяч евро в месяц из фонда солидарности. Ранее максимальный размер помощи в месяц был установлен на уровне 100 тысяч. Эта мера в первую очередь коснется рестораторов.
После весеннего локдауна рестораны возобновили работу на несколько месяцев при условии строжайшего соблюдения требований санитарной безопасности, но с введением повторных карантинных мер им вновь пришлось закрыться и работать, лишь продавая блюда на вынос. Представители сферы прогнозируют катастрофические экономические последствия. По оценкам Umih, к концу 2020 года могут закрыться две трети ресторанов.
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