В Марселе двух российских болельщиков приговорили к тюрьме за избиение фаната на Евро-2016

В Марселе суд присяжных приговорил к десяти и трем годам лишения свободы двух российских болельщиков, избивших футбольного фаната из Великобритании во время беспорядков на Евро-2016. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на адвоката обвиняемых.

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Россияне Михаил Ивкин и Павел Косов находятся под стражей с 2018 года. Футбольных фанатов задержали по международному ордеру на арест в Германии, где они совершали пересадку по пути на матч с участием «Спартака» в испанском Бильбао.

Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году во время беспорядков российские болельщики несколько раз ударили по голове 51-летнего британца Эндрю Бейча. В результате полученных травм он впал в кому, а после оказался прикованным к инвалидному креслу. По словам адвоката британца, сейчас состояние Бейча похоже на «что-то среднее между болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона». На суде его представлял сын, переехавший из Австралии в Великобританию, чтобы ухаживать за отцом.

Как пишет Ouest-France, суд признал, что Ивкин и Косов оставили избитого фаната в тяжелом состоянии, которое могло привести к его смерти, и не оказали ему помощь. По версии следствия, Косов сильно ударил Бейча по голове, а Ивкин кинул в него стулом. Обвинение просило приговорить россиян к более строгому наказанию и назначить до 15 и 5 лет лишения свободы.

Как видно на съемке, опубликованной газетой The Sun, Бейч получил травмы во время потасовки, в которой принимали участие британские и российские футбольные фанаты. Житель Великобритании упал без сознания после того, как ему нанесли несколько ударов по голове, однако стул, брошенный Ивкиным, едва задел его и, вероятно, не привел к серьезным травмам.

По мнению судмедэксперта, выступившего на судебном заседании, удар Косова мог привести к тому, что Бейч потерял сознание. Однако травмы, из-за которых британский фанат получил инвалидность, нанес еще один участник беспорядков, вооруженный кастетом. Его так и не удалось вычислить и задержать.

Как рассказал РИА Новости адвокат Жюльен Пинелли, Михаил Ивкин, который находится под стражей уже два года и девять месяцев, сможет выйти на свободу в ближайшее время. По словам другого защитника Алана Дюфло, Россия также может отправить запрос, касающийся судьбы Павла Косова, и попросить отправить его отбывать наказание на родину.

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