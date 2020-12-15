Короновирус: во Франции комендантский час пришел на смену локдауну

Во вторник, 15 декабря, карантин на всей территории Франции был ослаблен: на смену локдауну пришел комендантский час. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра, в том числе и в новогоднюю ночь.

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Для дневных перемещений французам больше не требуется заполнять бланки сертификатов, которые останутся в силе для ночного и вечернего времени.

МВД перечислило восемь уважительных причин, по которым можно будет покинуть дом во время действия комендантского часа: профессиональная деятельность, образование или обучение; медицинские консультации или покупка товаров для здоровья; веская семейная причина (помощь пожилым и больным людям или уход за детьми); сопровождение людей с ограниченными возможностями; судебный или административный вызов; участие в мероприятиях общественного значения; поездки с помощью железнодорожного или воздушного транспорта; потребности домашних животных (в пределах одного километра).

Из этого списка исключены занятия спортом: бегать теперь можно только до наступления комендантского часа. Зато для детей и подростков стали доступными спортзалы. В течение дня также разрешено перемещаться между регионами страны.

Единственное исключение сделано для Рождества, которое во Франции является главным семейным праздником года. В рождественскую ночь комендантский час будет отменен, хотя правительство настойчиво призывает граждан соблюдать правило «шести взрослых за столом».

Кафе, рестораны, кинозалы и театры пока остаются закрытыми, а ношение масок по-прежнему обязательно.

Правительство пообещало усилить контроль за нарушителями. Сумма штрафа (135 евро за первое нарушение) остается прежней.

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