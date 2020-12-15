Франция проведет референдум для включения в Конституцию положения о защите климата

Франция проведет референдум по вопросу о включении в первую статью Конституцию страны положений о защите окружающей среды, биоразнообразии и борьбе c изменением климата. Об этом в понедельник, 14 декабря, президент страны Эмманюэль Макрон объявил по окончании встречи с представителями Гражданской конвенции по климату. Во вторник, 15 декабря, французские СМИ публикуют многочисленные реакции на это заявление.

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Напомним, что участники Гражданской конвенции по климату (фр. La Convention citoyenne pour le climat — CCC), созданной после многомесячных протестов «желтых жилетов» (которые начались в ответ на увеличение «экологического налога» на топливо), ранее предлагали выдвинуть на референдум два вопроса 1) внесения в преамбулу и в статью 1 Конституции упоминания о защите окружающей среды, биоразнообразия и о борьбе c изменением климата; 2) введение во французское право понятия «экоцид» для наказания за серьезные преступления против окружающей среды.

Эмманюэль Макрон сделал свое заявление по окончании почти четырехчасовой встречи со 132 членами Гражданской конвенции. Если референдум состоится, он станет первым после референдума 2005 года, на котором французские граждане сказали «нет» Европейской конституции. Эммануэль Макрон уточнил, что предлагаемый референдум будет касаться «конституционной реформы в пределах одной статьи», чтобы «ввести концепции биоразнообразия, окружающей среды, борьбы с глобальным потеплением» в основной закон страны.

«Символическое заявление»

Организация референдума до конца пятилетнего президентского срока Эмманюэля Макрона, то есть до 2022 года, вызывает сомнения. Сам президент объяснил, что для того, чтобы конституционный референдум состоялся, предложение о его проведении должно быть утверждено в идентичных терминах членами обеих палат парламента. Причем в верхней палате большинство составляют представители оппозиционных правых партий, которые, по оценке аналитиков, даже столь консенсусное решение как защита экологии вряд ли отдадут в политическую копилку своего оппонента в преддверии президентских выборов-2022.

Правая оппозиция уже достаточно жестко отреагировала на этот «политический пиар», подчеркнув, что принятая в 2004 году по инициативе тогдашнего президента Жака Ширака экологическая хартия с 1 марта 2005 года уже упоминается в первом абзаце преамбулы Конституции. А представитель ультраправой партии Национальное объединение Жордан Барделла назвал предложенную конституционную реформу по климату «референдумом за или против дождя».

Свое разочарование выразили и экологисты. В частности, НПО Гринпис выразила сожаление, что предложения не были более конкретными, назвав заявление президента «символическим по существу».

Активной критике Эмманюэль Макрон подвергся и во время встречи с членами Гражданской конвенции. «Климатическая конвенция предлагает вам небольшое дерево, которое можно вырастить, оно очень красивое, а вы срезаете несколько веток, полностью или частично. В конце концов дерево оказывается обезображенным. Если мы продолжим действовать с точки зрения такой логики, нам останется один ствол», — заявил Пьер, один из участников встречи (фамилии членов Гражданской конвенции не раскрываются).

Тем не менее Грегуар Фрати, сопредседатель Ассоциации «Les 150», объединяющей участников Гражданской конвенции, считает, что референдум «пойдет на пользу». «Нам это было нужно. Если подавляющее большинство французов скажут «да», возможно, и политики за ними последуют», — говорит он.

«Ни одно правительство не сделало столько для экологии»

Сам президент Эммануэль Макрон в ходе встречи продолжал отстаивать свою политику, подчеркнув, что «ни одно (предыдущее) правительство не сделало столько для экологии». Он заявил, что пятьдесят из 149 предложений, внесенных Гражданской конвенцией весной, уже «реализованы или находятся в процессе реализации», в частности, они должны быть закреплены в проекте закона «о климате», который будет представлен в январе. Некоторые знаковые предложения, такие как запрет на прямую рекламу ископаемых видов топлива или программа в поддержку энергоэффективной реновации старых зданий, уже утверждены.

Кроме того, Эмманюэль Макрон выразил свое согласие с еще одним предложением Гражданской конвенции — созданием продовольственных чеков для наименее обеспеченных семей, по которым они смогут приобретать биологически чистые продукты или делать покупки в магазинах AMAP (Ассоциации по поддержанию фермерского сельского хозяйства). «Это следует сделать», — заявил президент.

В заключение Эммануэль Макрон подчеркнул, что «выбор, сделанный в интересах экологии» должен «быть приемлемым для французов», напомнив, что Гражданская конвенция по климату была создана «именно потому, что углеродный налог не был принят нашими согражданами», что привело к возникновению протестного движения «желтых жилетов».

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