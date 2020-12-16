Парижский суд признал бывшего посла Ватикана виновным по делу о сексуальных домогательствах

Прокуратура начала расследование по обвинению в «сексуальных домогательствах» в январе 2019 года по заявлению мэрии Парижа, после жалобы «молодого сотрудника».

76-летнего Луиджи Вентуру, с 2009 года занимавшего должность нунция (посла) Ватикана во Франции, обвиняли в сексуальных домогательствах. В среду, 16 декабря, суд Парижа признал его виновным, приговорил к восьми месяцам заключения условно и обязал выплатить по 13 тысяч евро истцам и девять тысяч евро суду.

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Прокуратура начала расследование по обвинению в сексуальных домогательствах в январе 2019 года по заявлению мэрии Парижа, после жалобы «молодого сотрудника», которого в прессе называют Матье. По словам Матье, во время приема по случаю рождественских праздников в мэрии нунций Вентура недопустимым образом дотронулся до него. Вскоре обвинения выдвинул еще один сотрудник мэрии, который сообщил об аналогичном поведении посла Ватикана на приеме годом ранее. Затем еще двое мужчин заявили о том, что подверглись домогательствам со стороны священнослужителя в 2018 году. Еще один мужчина — по информации французских СМИ, сотрудник министерства иностранных дел — сообщил о похожих действиях нунция, однако не стал выдвигать обвинений.

Луиджи Вентура все обвинения отрицал. Он ушел в отставку в декабре 2019 года в виду «достижения предельного возраста». Однако ранее, в июле, Ватикан лишил его дипломатической неприкосновенности, сделав возможным судебное разбирательство в его отношении. Это первый подобный случай в современной истории Святого Престола.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и нунций Луиджи Вентура в Париже, 2018 год AFP/Archivos

Процесс начался 10 ноября. Луиджи Вентура на нем отсутствовал. Как объяснил его адвокат, Вентура находился в Риме и не путешествовал из-за санитарных ограничений. Прокуратура запрашивала для экс-представителя Ватикана 10 месяцев условного заключения. При этом, как сообщает агентство France-Presse, в прокуратуре учли результаты экспертизы, которая установила у Вентуры развитие некоего когнитивного расстройства.

В январе 2020 года папа Римский прислал в Париж нового представителя. Им стал 67-летний архиепископ Челестино Мильоре. В разные годы он представлял Ватикан в Польше, России и Узбекистане, а с 2002 по 2010 год занимал пост Постоянного наблюдателя Святого Престола в ООН.

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