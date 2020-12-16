Суд в Париже вынес приговоры по делу о терактах в Charlie Hebdo и Hyper Cacher в январе 2015 года

Вынесению решения предшествовали 54 дня слушаний. На скамье подсудимых находились 14 человек – 13 мужчин и женщина в возрасте от 29 до 68 лет.

В Париже вынесены приговоры обвиняемым по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo и магазин Hyper Cacher в Париже. Специальный суд присяжных вынес свой вердикт в среду, 16 декабря. 14 обвиняемых приговорены к срокам от четырех лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Вынесению вердикта присяжных предшествовали 54 дня слушаний. Обвиняемыми по делу проходили 14 человек — 13 мужчин и женщина, в возрасте от 29 до 68 лет. На скамье подсудимых находились 11 из них, а еще трое числятся в розыске и предположительно скрываются в Сирии. Подозреваемых выявили после изучения телефона напавшего на супермаркет Hyper Cacher Амеди Кулибали и обнаружения их ДНК или отпечатков пальцев на его оружии. Им вменялось содействие террористам, совершившим нападения, жертвами которых в Париже стали 17 человек.

По версии следствия, обвиняемые оказывали логистическую помощь террористам и предоставили им оружие. Ни один из них не признал вины. По их словам, их ничто не связывало ни с братьями Куаши, ни с Амеди Кулибали, которые совершили атаки и были застрелены полицией. Адвокаты подсудимых в течение всего процесса подчеркивали нехватку весомых доказательств вины подзащитных.

30 лет главным фигурантам

16 декабря гражданина Франции и Турции Али Ризу Пола (Ali Riza Polat), которого следствие считало непосредственным сообщником («правой рукой») Кулибали, признали виновным в пособничестве террористам. Пола был центральной фигурой процесса. Его приговорили к 30 годам лишения свободы.

Также к 30 годам тюрьмы приговорена (заочно) вдова Амеди Кулибали Хайат Буммедьен, сбежавшая в Сирию за несколько дней до терактов. Ее признали виновной в участии в террористическом сообществе и финансировании терроризма. К пожизненному заключению был приговорен также отсутствовавший в зале суда Мохамед Бельусин. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не исключают, что он погиб в Сирии.

Еще шестерых обвиняемых суд постановил признать виновными в участии в преступном сообществе, но снять с них обвинения в терроризме. Им назначены сроки от 4 лет тюрьмы.

Гражданскими истцами в этом историческом судебном процессе выступили более двухсот человек. Это, в первую очередь, родственники погибших в результате терактов и раненые террористами. Среди гражданских истцов были также Французская ассоциация жертв терроризма и муниципалитет города Монруж.

Процесс должен был начаться раньше, однако из-за пандемии коронавируса начало слушаний пришлось перенести — у большинства из подозреваемых выявили COVID-19. Французская пресса уже называет его «историческим». Это второй процесс по делу об исламистских терактах на территории Франции. Первый состоялся осенью 2017 года по делу о терактах в Тулузе и Монтобане, совершенных Мухаммедом Мера в 2012 году.

Нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo было совершено 7 января 2015 года: братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию и открыли огонь по журналистам, собравшимся на утреннюю летучку. В теракте погибли в общей сложности 11 человек, среди которых девять сотрудников Charlie Hebdo. Чуть позже братья Куаши убили полицейского, который пытался остановить их автомобиль. Сбежавших с места преступления террористов настигли в здании типографии коммуны Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа. 9 января в районе 17 часов Куаши вышли из типографии и открыли огонь по спецназу. Сотрудники элитного антитеррористического подразделения французской жандармерии (GIGN) открыли ответный огонь, в результате чего братья Куаши получили ранения, несовместимые с жизнью. Ответственность за теракт в Charlie Hebdo взяла на себя йеменское подразделение «Аль-Каиды» («Аль-Каида на Аравийском полуострове»).

Параллельно с этим Амеди Кулибали, заявивший о своей причастности к ИГ, 8 января в 8 утра убил сотрудницу муниципальной полиции Клариссу Жан-Филипп в Монруже к югу от Парижа, а также тяжело ранил двух сотрудников мэрии города. На следующий день террорист, которого не удалось схватить, взял заложников в кошерном магазине Hyper Cacher у бывшей Венсенской заставы на востоке французской столицы. В общей сложности Кулибали убил четырех человек, 26 человек были спасены в ходе штурма. Сам террорист был убит спецназом.

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