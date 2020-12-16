Франция отказала Испании в выдаче участницы ЕТА в рамках дела о взрыве в 1996 году

Сепаратистская организация ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna – «Страна басков и свобода») была основана в 1959 году. За время существования группировки ее жертвами стали 853 человека.

Апелляционный суд Парижа отказал Испании в выдаче одной из лидеров баскской группировки ЭТА Ираче Сорсабаль Диас в рамках дела о взрыве в Сан-Себастьяне в 1996 году. Такое решение было вынесено в среду, 16 декабря. При этом суд высшей инстанции ранее ответил согласием на ее выдачу по трем другим ходатайствам испанской стороны.

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Испанские власти требовали экстрадиции 49-летней Сорсабаль Диас в рамках дела о взрыве в 1996 году. В распоряжении полиции Испании есть признательные показания сепаратистки, полученные во время ее задержания в Мадриде в 2001 году. Она призналась в участии в ряде акций ETA, в том числе в том, что разместила взрывное устройство у дворца правосудия в Сан-Себастьяне в 1996 году. По этому обвинению в Испании ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Сорсабаль Диас настаивает на том, что признания были получены в результате пыток. Она утверждает, что во время допросов в Мадриде ее душили и применяли к ней электрический ток. По информации AFP, ее слова подтвердила независимая экспертиза, проведенная несколькими международными организациями. Мадрид применение пыток отрицает.

Испанская полиция также в своем запросе на экстрадицию ссылалась на документ, полученный французскими правоохранительными органами в ходе обыска в 2002 году. По версии полиции Испании, в документе, написанном на баскском языке, Сорсабаль Диас в письменном виде повторяет сделанное в 2001 году признание. Однако адвокатам женщины удалось предоставить другой перевод документа, в том числе и одной его страницы, которое испанское следствие «забыло» перевести, из которого следует, что Сорсабаль Диас лишь описывала то, что ей пришлось озвучить под пытками.

Председатель следственной палаты апелляционного суда Парижа в своем постановлении об отказе объяснила, что испанские власти «недостаточно строго и скрупулезно» отнеслись к вопросу о риске нарушения статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство.

Ранее в ходе прений 18 ноября Генеральная прокуратура Франции высказалась против выдачи европейского ордера на арест в отношении бывшей баскской активистки. При этом генпрокурор указал, что «краеугольным камнем» испанского ходатайства являются показания, полученные в ходе задержания в марте 2001 г., тогда как обстоятельства, при которых испанской полицией были получены эти признания, могут быть рассмотрены как процедурные нарушения.

При этом ранее кассационный суд Франции ответил согласием на выдачу участницы ЭТА Испании по трем другим запросам, которые также основывались на спорном инциденте с задержанием подследственной в марте 2001 г.

В любом случае, отмечает адвокат баскской активистки Ксантиана Кашено, до любой экстрадиции сначала должен завершится тюремный срок Сорсабаль Диас во Франции — в 2019 году ее приговорили к семи годам заключения за причастность к террористической организации в период с 2008 по 2015 году. Вместе с ней был осужден еще один участник ЭТА Давид Пла.

По оценке адвоката К. Кашено, у Сорсабаль Диас есть шанс освободиться из французской тюрьмы в 2023 году. Они намерены обжаловать три предыдущих решения кассационного суда о выдаче женщины властям Испании, в связи с обнаружившимся новыми обстоятельствами, а именно — новом переводе и недостающей страницы рукописи, найденной в 2002.

Сепаратистская организация ЕТА (Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») была основана в 1959 году. Она вела вооруженную борьбу за независимость населенного басками региона на границе Испании и Франции. Власти Испании признали организацию террористической. За время существования группировки ее жертвами стали 853 человека. В 2018 году ЕТА заявила о прекращении деятельности.

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