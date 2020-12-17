В рамках расследования «дела Эпштейна» в Париже задержан основатель модельного агентства MC2

В четверг, 17 декабря, в рамках французского расследования «по делу Эпштейна», в парижском аэропорту Руасси был задержан семидесятилетний основатель ведущего мирового модельного агентства MC2 Жан-Люк Брюнель.

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После смерти влиятельного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних и совершившего самоубийство в нью-йоркской тюрьме «Метрополитен», во Франции потребовали провести дополнительное расследование. Тогда французские госсекретари Марлен Шьяппа и Адриан Таке заявили, что расследование, проведенное в США, выявило связи финансиста с Францией.

Имя Брюнеля появляется в записях Джеффри Эпштейна с середины 2000-х годов. Записи позволяют предположить, что в число жертв Эпштейна, владельца роскошной квартиры в престижном квартале Парижа, входили и несовершеннолетние французские граждане. В ходе следствия у прокуратуры возникли подозрения в отношении Жан-Люка Брюнеля, основателя агентств Karin Models и MC2 Model Management.

В США свидетельницы по делу Эпштейна и бывшие манекенщицы, в основном работавшие в агентстве Karin Models, обвинили Брюнеля в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Среди обвинений есть те, по которым еще не истек срок давности.

В момент задержания давно разыскиваемый французским правосудием Жан-Люк Брюнель собирался вылететь в Дакар.

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