Стрелок из скоростного поезда Thalys приговорен к пожизненному заключению

В четверг, 17 декабря, специальный суд присяжных Парижа приговорил «стрелка из скоростного поезда Париж-Амстердам» марокканца Аюба эль-Хазани к пожизненному заключению.

Реклама Читать далее

Трое сообщников, обвиняемых в оказании содействия Аюбу эль-Хазани и его спонсору Абдельхамиду Абауду, были приговорены к срокам от 7 до 27 лет лишения свободы.

Напомним, что 21 августа 2015 года Аюб эль-Хазани открыл огонь из автомата Калашникова в одном из вагонов скоростного поезда Thalys, следовавшего из Амстердама в Париж, но был обезврежен пассажирами, среди которых были двое американских военных, Спенсер Стоун и Алек Скарлатос, их друг, студент Энтони Садлер, и 62-летний британец Крис Норманн. Все они были награждены французским орденом Почетного легиона. Кроме того, в задержании участвовало двое французов — служащий банка в Амстердаме, пожелавший сохранить анонимность, и франко-американец 51 года Марк Мугалиан, также представленные к награде.

Аюб эль-Хазани, проживавший с родителями в Испании, был известен испанским спецслужбам как приверженец радикального ислама, о чем испанцы предупредили своих французских коллег. Эль-Хазани также был внесен в списки исламистов бельгийскими и немецкими органами безопасности.

После задержания он говорил, что его целью было ограбление, и что он нашел оружие, которое было у него при себе во время нападения (автомат Калашникова, автоматический пистолет Люгера, девять обойм и нож), в брюссельском парке, где он ночевал, неподалеку от вокзала.

Затем на протяжении всего судебного процесса Аюб Эль-Хаззани утверждал, что получил от Абдельхамида Абауда оружие и указание с целью убить американских солдат и членов Европейской комиссии, присутствовавших в поезде, и не имел намерения расстреливать всех подряд. Перед вынесением приговора он выразил сожаление.

Абдельхамид Абауд, который является также одним из организаторов парижских терактов 13 ноября, унесших жизни 130 человек, был убит 18 ноября 2018 года в результате операции французского спецназа в парижском пригороде Сен-Дени.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться