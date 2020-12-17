У президента Франции диагностировали COVID-19

Французский президент Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом AP - Thomas Samson

RFI 1 мин

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. После появления симптомов заболевания, президенту был сделан тест на Covid-19, который дал положительный результат. Об этом сообщила в четверг, 17 декабря, президентская канцелярия, Елисейский дворец.