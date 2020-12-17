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У президента Франции диагностировали COVID-19

Опубликовано:

Французский президент Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Французский президент Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом AP - Thomas Samson
RFI
1 мин

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом.  После появления симптомов заболевания, президенту был сделан тест на Covid-19, который дал положительный результат. Об этом сообщила в  четверг, 17 декабря, президентская канцелярия, Елисейский дворец.

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Президент Эмманюэль Макрон проведет семь дней на самоизоляции.

«После подтверждения диагноза, установленного тестами ПЦР, сделанными при появлении первых симптомов», глава государства «изолируется на 7 дней», говорится в пресс-релизе пресс-службы. По словам Елисейского дворца, президент «продолжит работать и выполнять свои обязанности удаленно».

 

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