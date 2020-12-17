Французское правительство представило план вакцинации населения

Премьер-министр Франции Жан Кастекс во время презентации плана вакцинации в Национальном собрании 16 декабря 2020 г.

Французские власти представили план вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Вакцинация пройдет в три этапа и продлится с начала декабря до конца мая. Первыми прививки получат пожилые граждане, как наиболее уязвимая категория населения.

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Во вторник, 16 декабря, премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран представили депутатам Национального собрания план вакцинации населения страны. В четверг, 17 декабря, этот план должен быть утвержден Сенатом. Согласно представленному плану, вакцинация начнется «на последней неделе декабря» и продлится до лета.

На первом этапе вакцинацию пройдут «около миллиона пожилых людей», проживающих в домах престарелых и интернатах. «Эта первая фаза продлится от шести до восьми недель, с учетом 21-дневного промежутка между первой и повторной прививкой».

Второй этап охватит «примерно 14 миллионов человек», подверженных риску из-за возраста или хронической патологии, а также медицинский персонал и работники медико-социального сектора в возрасте от 50 лет и старше. Согласно установленному Жаном Кастексом графику, этот этап начнется между серединой и концом февраля.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, порядок проведения этого этапа будет зависеть «от темпов поступления вакцин», также в соответствии с возрастными категориями. Прежде всего будут привиты граждане в возрасте старше 75 лет.

Третий этап, предусматривающий массовую вакцинацию основной части населения страны, начнется, по словам премьер-министра, только в конце весны. Министр здравоохранения уточнил, что для 50 миллионов человек также будут установлены приоритетные категории. Первыми будут привиты «люди в возрасте от 50 до 64 лет, то есть довольно большая часть населения», — сказал Оливье Веран.

После этого право на вакцинацию получат работники секторов безопасности, образования и питания, лица из группы риска и обслуживающий их персонал, живущие в интернатах и заключенные. И лишь затем — «остальная часть населения».

Премьер-министр также настойчиво подчеркнул, что «начало кампании вакцинации не означает конца эпидемии» и тестирование населения будет продолжаться в течение ближайших месяцев. По словам Жана Кастекса, Франция в настоящее время имеет «способность скрининга до трех миллионов тестов в неделю». При этом планируется создание четырех тысяч рабочих мест с полной занятостью в службе соцстрахования «Contact Covid» по отслеживанию цепочек заражения и их источников, так называемых «пациентов 0».

Для того, чтобы завоевать доверие населения, французское правительство пообещало прозрачность и поддержку в вопросах вакцинации. «Перед лицом страха, перед лицом сомнений, перед лицом подозрений мы объясним столько, сколько будет необходимо, мы успокоим, мы будем сопровождать», — заявил премьер-министр в своем выступлении перед депутатами Национального собрания.

Напомним, что ранее правительство страны создало Ориентационный совет по стратегии вакцинации, который возглавил известный ученый-иммунолог Ален Фишер. Согласно опросу социологического института Ipsos, чуть больше половины (59%) французов, опрошенных в конце лета, были намерены сделать прививку, что является одним из самых низких показателей в мире. Самый низкий процент желающих вакцинироваться — в России, где в августе их было 54%, согласно этому исследованию.

Пока еще неизвестно, какова будет санитарная обстановка в стране по окончании рождественских праздников. Национальное общество железнодорожного транспорта Франции (SNCF) заявило, что ожидает не менее 750 тысяч путешественников во время предстоящих каникул.

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