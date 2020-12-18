В отношении четырех человек начато следствие по факту нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo

В отношении четырех человек начато следствие по делу о нападении возле бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo в сентябре 2020 года.

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Четверо мужчин пакистанского происхождения в возрасте от 17 до 21 года были задержаны в понедельник, 14 декабря. По версии следствия, они контактировали с совершившим нападение возле редакции, знали о его преступном намерении и могли подстрекать его к совершению теракта.

Напомним, нападение произошло 25 сентября около полудня. Оно было совершено в XI округе столицы — неподалеку от здания, где ранее располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Преступника удалось задержать, им оказался 25-летний Захир Хасан Махмуд. Во время нападения два человека получили ранения. Сообщалось, что они — сотрудники независимого информационного агентства Premières Lignes, которое специализируется на расследовательской журналистике и производстве телепрограмм и документальных фильмов. Полиция возбудила дело о терроризме.

Агентство France-Presse передает, что два вероятных сообщника Махмуда были задержаны в департаменте Жиронда, и еще один — в Кане. Отмечается, что они разделяют взгляды нападавшего, а один из них заявлял о ненависти по отношению к Франции незадолго до сентябрьского нападения.

В пятницу, 18 декабря, издание Le Parisien сообщило о том, что самому молодому из подозреваемых предъявлено обвинение в участии в преступном террористическом сообществе, он был помещен в предварительное заключение. Решение о том, в каких условиях будут содержаться другие подозреваемые, должно быть принято в течение пятницы.

Известно, что Махмуд прибыл во Францию в 2018 году по поддельному удостоверению личности несовершеннолетнего, проживающего в пригороде Сена — Сен-Дени. Во время допросов он заявил, что действовал не по указанию какой-либо террористической организации. Однако он рассказал полицейским, что перед совершением преступления смотрел видео о том, что Charlie Hebdo вновь опубликовало карикатуры на пророка Мухамеда, а также различные ролики экстремистских движений Пакистана. Махмуд также находится сейчас в предварительном заключении. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе и «покушении на убийство при связи с преступной террористической группировкой».

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