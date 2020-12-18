Головная боль и кашель: заразившийся COVID-19 Макрон рассказал о своем состоянии

Президент Франции Эммануэль Макрон записал видеообращение, в котором рассказал об изоляции и своем самочувствии. Накануне ему был сделан тест на Covid-19, который дал положительный результат.

Президент Франции Эмманюэль Макрон записал видеообращение, в котором рассказал об изоляции и своем самочувствии. Накануне ему был сделан тест на Covid-19, который дал положительный результат.

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Видео опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Макрона. Президент рассказал о своем состоянии — он испытывает усталость, головную боль, также у него присутствует сухой кашель. Он находится на изоляции в резиденции Лантерн недалеко от Версаля.

17 декабря президент Макрон ощутил симптомы заражения. Тест на COVID-19 оказался положительным, и глава государства изолировался на семь дней. По сообщению Елисейского дворца, президент «продолжает работать и выполнять свои обязанности удаленно». В своем видеообращении президент признал, что рабочий процесс на карантине несколько замедлился, но он продолжает заниматься крупнейшими внутри- и внешнеполитическими досье — от борьбы с пандемией до Брекзита.

«Нет оснований полагать, что мое самочувствие ухудшится», — заявил Эмманюэль Макрон, отметив, что находится под наблюдением врачей. Он также поблагодарил граждан за поддержку. «Я был очень внимателен, однако, несмотря на это, заразился. Несомненно, это произошло в момент небрежности, в момент неудачи. <…> Я хотел передать сообщение всем вам: продолжайте быть очень осмотрительными», — заявил президент, вновь призвав граждан соблюдать меры санитарной безопасности, в том числе в Рождество. «Если бы я не соблюдал правила безопасности, я бы заразился значительно раньше, но главное — я бы передал вирус значительно большему количеству людей», — констатировал французский лидер.

Макрон рассказал, что сразу, как только получил результат анализов, установил приложение TousAntiCovid, отслеживающее цепочки передачи вируса. Администрация президента также проинформировала о возможности инфицирования всех, с кем он контактировал в последнее время. На семидневную изоляцию отправились и лица, контактировавшие с Макроном — премьер-министр Франции Жан Кастекс, председатель Национального собрания Ришар Ферран, Также на карантин отправится премьер-министр Испании Педро Санчес, встречавшийся с Эмманюэлем Макроном 14 декабря.

В четверг, 17 декабря, в министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что были выявлены еще около 18 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

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