Главе модельных агентств Жан-Люку Брюнелю предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних

Квартира Джеффри Эпштейна на авеню Фош, в которой, по словам жертв, они подверглись изнасилованиям со стороны Жан-Люка Брюнеля

В субботу, 19 декабря, парижская прокуратура официально объявила, что основатель модельного агентства семидесятилетний Жан-Люк Брюнель был помещен под стражу. Ему предъявлены обвинения по статьям «сексуальные домогательства» и «изнасилование несовершеннолетних старше 15 лет».

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Жан-Люк Брюнель был задержан в четверг, 17 декабря, в парижском аэропорту Руасси, когда собирался вылететь в Дакар (Сенегал). После задержания он был помещен под стражу Центральной службой по борьбе с насилием в отношении физических лиц (OCRVP), которая отвечает за французское расследование «дела Эпштейна». О предъявлении обвинений в сексуальном насилии говорится в официальном коммюнике прокурора Парижа Реми Эйтса, которое цитирует французская пресса.

Кроме того, Брюнелю был присвоен промежуточный статус свидетеля-подозреваемого по фактам «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации при отягчающих обстоятельствах в связи с несовершеннолетним возрастом жертв» в рамках параллельного расследования, которое проводит правосудие США в отношении «дела Эпштейна».

Джеффри Эпштейн и Жан-Люк Брюнель © Captura de tela

Французская прокуратура открыла дело в отношении главы модельных агентств Karin Models и MC2 Model Management, когда возникло подозрение, что в числе жертв Эпштейна могли быть несовершеннолетние граждане Франции.

Поскольку по большинству обвинений в адрес Жан-Люка Брюнеля уже истек срок давности, следствие обратилось к поиску свидетелей. В октябре 2019 года на Брюнеля была подана первая жалоба в связи с фактом «сексуальных домогательств» в ходе частной вечеринки в 2015 году. Однако французские правоохранительные органы тогда не смогли обнаружить Брюнеля, «полностью исчезнувшего с радаров».

«Это то, чего потерпевшие ждали много лет, некоторые — более тридцати лет, — так прокомментировала арест Брюнеля адвокат Анн-Клер Лежен, представляющая интересы нескольких жертв. — Это обвинение материализует слова потерпевших и придает смысл тому, что они говорили все эти годы».

«Человек, который накачал наркотиками и изнасиловал меня, когда я была юной моделью (как и бесчисленное количество других девушек на протяжении многих лет), находится за решеткой. Это и есть справедливость!», — заявила бывшая голландская манекенщица Тизия Гюйсман, которая первой решилась произнести вслух обвинения в адрес Брюнеля.

The man who drugged and raped me (and countless other girls over the years) as a young model is behind bars. There is justice. #JeanLucBrunel #Epstein #sextrafficking #stopsextrafficking #stopsexualabuse — Thysia Huisman (@thysia_huisman) December 17, 2020

Сам Жан-Люк Брюнель обвинений не признает и при посредстве своего адвоката заявил, что «находился в распоряжении правосудия» в октябре 2019 года.

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