Участница конкурса красоты «Мисс Франс» стала мишенью антисемитских комментариев

Несколько ассоциаций, борющихся с антисемитизмом, и многие французские политические деятели в субботу 19 и воскресенье 20 декабря поддержали Априль Бенаюм, занявшую второе место в конкурсе «Мисс Франция 2021». Априль Бенаюм, представлявшая Прованс, стала мишенью антисемитских и ксенофобских комментариев в социальных сетях после того, как упомянула об израильском происхождении своего отца.

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«У меня сложные корни: моя мать имеет сербо-хорватское происхождение, а отец — итало-израильское», — объяснила Априль Бенаюм во время представления в начале телевизионной трансляции конкурса.

Скриншоты комментариев, немедленно опубликованных в твиттере под портретом Априль Бенаюм, подтверждают, что она в тот же момент стала мишенью антисемитских комментариев и призывов бойкотировать ее кандидатуру.

#MissFrance2021 n’est pas un concours d’antisémitisme.

Tout mon soutien à April Benayoum #MissProvence cible de propos antisémites d’une violence inouïe toute la soirée après avoir évoqué ses origines.



👉🏾 J’adresse un signalement au Procureur (article 40) — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 20, 2020

«MissFrance2021 — это не конкурс антисемитизма. Выражаю всю мою поддержку Априль Бенаюм, на которую весь вечер были направлены антисемитские комментарии, характеризующиеся невероятным уровнем насилия», — написала 20 декабря в своем твиттере Марлен Шьяппа, министр-делегат по делам гражданства, добавив, что направляет рапорт в прокуратуру. Глава МВД Жеральд Дарманен также отреагировал в твиттере, почеркнув, что он «глубоко шокирован».

Licra (Международная лига против расизма и антисемитизма) призвала направлять ей сообщения о любых антисемитских выходках и потребовала привлечь к суду авторов комментариев, «которые вчера вечером превратили твиттер в антисемитскую помойку».

Некоторые политики осудили социальную сеть Twitter за отсутствие реакции. «Антисемитизм — это не мнение, это преступление. Пора бы социальным сетям узнать об этом», — прокомментировала заместитель мэра Парижа Одри Пульвар.

В интервью каналу BFMTV свою поддержку Априль Бенаюм выразила и победительница конкурса «Мисс Франс» Амандин Пети.

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