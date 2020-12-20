Новый штамм вируса: Эмманюэль Макрон провел экстренное заседание Совета по санитарной безопасности

Несколько европейских стран уже объявили о приостановке воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией.

В воскресенье, 20 декабря, правительство Франции провело экстренное заседание Совета по санитарной безопасности в связи с распространением нового штамма вируса в Великобритании. Заседание прошло по видеосвязи под руководством президента страны Эмманюэля Макрона, который находится в изоляции в резиденции Лантерн из-за положительного теста на коронавирус.

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Совет по санитарной безопасности взял на себя руководство кризисом в условиях пандемии коронавируса и работает под председательством президента страны при участии пятнадцати ключевых должностных лиц. В их число входит министр здравоохранения Оливье Веран и премьер-министр Франции Жан Кастекс, который тоже находится в изоляции во дворце Матиньон из-за контакта с заболевшим президентом.

По сегодняшней сводке из Елисейского дворца, состояние здоровья Эмманюэля Макрона «стабильное», он продолжает работать. Созыв экстренного заседания Совета за несколько дней до рождественских каникул объясняется вчерашним заявлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о быстром распространении нового штамма коронавируса в стране.

В воскресенье, 20 декабря, ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний призвали все страны Евросоюза усилить санитарные меры. Новый штамм, получивший название «VUI 202012/01» (от «Variant Under Investigation», «Вариант изучается»), включает несколько мутаций и, согласно первоначальным оценкам, приведет к повышению скорости заражения. По данным ВОЗ, несколько случаев заражения новым штаммом уже были зарегистрированы за пределами Великобритании: девять случаев в Дании и по одному случаю в Нидерландах и Австралии.

«Людей, имевших эпидемиологическую связь с заболевшими, которые являются носителями нового штамма вируса, или посетивших зараженные районы, необходимо немедленно идентифицировать», — подчеркнул Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

Несколько европейских стран — Нидерланды, Бельгия, Италия, Люксембург — уже объявили о приостановке воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией. Израиль поступил так же. В Германии это решение вступит в силу в полночь.

Франция и Германия изначально хотели скоординировать свои действия, но Испания попросила Брюссель дать «общий» ответ на уровне всего Евросоюза. В связи с этим Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сегодня обменялись мнениями с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о мерах, которые следует принять в связи с новым витком пандемии.

Во Франции, где ситуация «пока еще под контролем», отмечается рост числа положительных тестов на коронавирус: 17 565 новых случаев за 24 часа против 15 674 днем ранее.

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