Во Франции владельцам домашних животных напомнят об ответственности перед питомцами

Каждый год французы покупают или забирают из приютов около 750 тысяч собак и кошек. 100 тысяч из них оказываются на улицах.

Министерство сельского хозяйства Франции планирует выдавать особый сертификат владельцам домашних животных и таким образом сокращать число питомцев, оказывающихся на улицах. По данным AFP, каждый год их количество составляет около 100 тысяч.

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Об этих планах министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди рассказал в воскресенье в интервью газете Le Parisien. В частности, предлагается ввести особые сертификаты для владельцев домашних животных и запретить разъездную торговлю питомцами. «Животное — не продукт и не игрушка», — подчеркнул министр.

По словам Денорманди, каждый год французы покупают или забирают из приютов около 750 тысяч собак и кошек. «К сожалению, часто такие приобретения оказываются импульсивными», — констатировал министр. Около 100 тысяч из 750 в итоге оказываются оставленными недобросовестными хозяевами. В 2019 году во Франции было зарегистрировано 63 миллиона домашних животных на 67 миллионов человек, французы при этом чаще других европейцев оставляли своих питомцев.

Чтобы бороться с этой печальной практикой, в министерстве сельского хозяйства предлагают ввести особые сертификаты, подтверждающие информированность потенциальных хозяев питомца об их обязанностях и ответственности. Предполагается, что эта практика может начать применяться уже в 2021 году. В сертификате будет указана информация о необходимом уходе за животным, своевременной вакцинации и стоимости его содержания. Выдавать документ смогут приюты, питомники, зоомагазины и ветеринарные клиники.

Летом 2020 года ряд ассоциаций по защите животных выступил с требованием запретить продажу домашних животных в зоомагазинах, а также в интернете — в фейсбуке и на французской платформе объявлений Leboncoin. В министерстве сельского хозяйства Франции решили заключить с Leboncoin соглашение, в котором будут прописаны уточненные условия продажи домашних животных. До настоящего времени к животным, продающимся на платформе объявлений, применялись те же правила, что и к потребительским товарам.

Как сообщает AFP, в конце января власти Франции также рассмотрят законопроект, предполагающий запрет на использование диких животных бродячими цирками и дельфинариями и прекращение выращивания норок для получения меха.

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