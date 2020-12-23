Во Франции мужчина застрелил трех жандармов, приехавших на вызов о домашнем насилии

Три сотрудника жандармерии были убиты и один ранен в ночь с 22 на 23 декабря в коммуне Клермон-Ферран, недалеко от Сен-Жюста.

Три сотрудника жандармерии были убиты и один ранен в ночь с 22 на 23 декабря в префектуре Пюи-де-Дом, недалеко от города Сен-Жюста. Стрелок скрылся с места происшествия, позднее его обнаружили мертвым в собственном автомобиле.

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Военные полицейские приехали, чтобы оказать помощь женщине, подвергшейся домашнему насилию. Она в момент инцидента находилась на крыше дома. Когда жандармы попытались приблизиться к дому, по ним был открыт огонь.

В перестрелке погибли 21-летний капрал Арно Мавель, 45-летний лейтенант Сириль Морель и сержант Реми Дюпюи 37 лет. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Франции. Один из жандармов скончался на месте. Прибывшие на место происшествия врачи также не смогли спасти двух других раненых. Четвертый пострадавший военный был доставлен в больницу с ранением бедра.

Газета La Montagne опубликовала фото трех погибших военных.

Cyrille Morel, Rémi Dupuis et Arno Mavel : qui étaient les trois gendarmes mortellement touchés par un forcené à #SaintJust (#PuydeDôme) ? #gendarmerie https://t.co/lSopmXZAhr pic.twitter.com/kGcwp1dbsx — La Montagne Thiers-Ambert (@montagnethiers) December 23, 2020

Злоумышленник — 48-летний мужчина — поджег дом и скрылся с места происшествия. Позднее он был обнаружен мертвым в собственном автомобиле. Как сообщают французские СМИ со ссылками на источники в правоохранительных органах, вероятно, он совершил самоубийство. Телеканал BFM сообщал, что у злоумышленника могли быть проблемы с психикой.

Женщину удалось спасти, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас она дает показания. Предположительно конфликт вспыхнул из-за вопроса опекунства.

Глава французского государства и члены правительства Франции выразили соболезнования близким погибших. Президент Эмманюэль Макрон, находящийся сейчас на изоляции из-за заражения COVID-19, в Твиттере назвал погибших жандармов героями и напомнил, что сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности рискуют жизнями, защищая граждан.

Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s'associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020

«Я разделяю боль их близких и их братьев по оружию. Выражаю им свою нерушимую поддержку», — заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Глава МВД Жеральд Дарманен посетит 23 декабря роту жандармерии в Амбере, где служили погибшие. Он заявил, что «нация преклоняется перед их смелостью и ответственностью».

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