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Во Франции одобрили применение вакцины Pfizer и BioNTech

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В Совете отметили, что вакцина показала достаточный уровень эффективности и переносимости, чтобы ею можно было прививать людей старше 16 лет.
В Совете отметили, что вакцина показала достаточный уровень эффективности и переносимости, чтобы ею можно было прививать людей старше 16 лет. Joseph Prezioso AFP
RFI
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Французский Высший совет по здравоохранению (Haute Autorité de santé, HAS) одобрил применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech, на территории Франции. Вакцинация начнется в воскресенье, 27 декабря. 

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В опубликованном 24 декабря заявлении Совета говорится, что клинические испытания вакцины BNT162b2 показали ее эффективность, а результаты тестов фазы II/III  — «в целом удовлетворительную» переносимость, поэтому вакцина рекомендуется для прививок людей старше 16 лет, в том числе возрастных пациентов старше 65 лет.

Проведенные во Франции исследования по оценке различных стратегий вакцинации на основе  математических моделей и их результаты были учтены Советом при утверждении плана стратегии вакцинации. Представленный ранее министерством здравоохранения план предусматривает, что на первом этапе привиться от COVID-19 смогут люди, находящиеся в главной группе риска, а именно пенсионеры, живущие в домах престарелых и работающие там сотрудники. Предполагается, что первыми вакцинацию пройдут «около миллиона пожилых людей». «Эта первая фаза продлится от шести до восьми недель, с учетом 21-дневного промежутка между первой и повторной прививкой».

Как сообщает AFP со ссылкой на главу комиссии по технологиям вакцинации Элизабет Буве, вакцина Pfizer и BioNTech показала эффективность в предотвращении развития заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, однако пока не известно ее воздействие на процесс распространения и передачи вируса.

Кампания вакцинации начнется во Франции в воскресенье, 27 декабря.

Ранее, 21 декабря, использование на территории Евросоюза вакцины от COVID-19, разработанной лабораториями Pfizer и BioNTech, одобрило Европейское агентство лекарственных средств. В организации также отметили, что нет оснований полагать, что вакцина Pfizer и BioNTech может оказаться неэффективной против нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании. При прививках вакциной BNT162b2 были отмечены случаи тяжелой аллергической реакции, поэтому в Великобритании лицам, страдающим аллергией, в том числе пищевой, рекомендовали не прививаться этой вакциной. 

 

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