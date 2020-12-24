Эмманюэль Макрон завершил период изоляции после заражения COVID-19

Заразившийся COVID-19 президент Франции Эмманюэль Макрон завершил период изоляции. Об этом сообщили в Елисейском дворце в четверг, 24 декабря.

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«У президента республики больше не наблюдаются симптомы COVID-19», — говорится в пресс-релизе президентской канцелярии, Елисейского дворца. Таким образом, глава государства завершил семидневный карантин. В документе также отмечается, что во время изоляции Макрон продолжал работу над текущими делами.

В сообщении Елисейского дворца вновь напоминается о важности соблюдения правил безопасности в рождественский период. Гражданам рекомендуется ограничивать контакты с людьми, в случае возникновения симптомов сдать тест на COVID-19 и изолироваться при положительном результате. Во время праздников рекомендуется ограничить число людей за столом до шести, не делиться посудой и столовыми приборами, регулярно проветривать помещение, не снимать маску, особенно в присутствии лиц из наиболее уязвимых категорий населения.

«Президент республики желает француженкам и французам счастливых праздников в этот особенный период и знает, что может рассчитывать на каждого в совместном противостоянии COVID-19», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, президент Макрон ощутил симптомы заражения 17 декабря. Тест на COVID-19 оказался положительным, и глава государства, как это предписано санитарными рекомендациями, изолировался на семь дней в резиденции Лантерн недалеко от Версаля.

В течение недели президент информировал граждан о своем состоянии. 18 декабря он опубликовал в своем Твиттере пост, в котором рассказал, что испытывает усталость и головную боль, также у него присутствует сухой кашель. Макрон отметил, что находится под наблюдением врачей.

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