«Английский пациент»: во Франции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Во Франции официально зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса VOC 202012/01, который уже получил в СМИ название «английского варианта». Об этом в пятницу, 25 декабря, объявило министерство солидарности и здравоохранения Франции.

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Французский гражданин, постоянно проживающий в Великобритании, прибыл 19 декабря из Лондона в Тур (департамент Эндр и Луара). 21 декабря 2020 года мужчина был доставлен в Университетскую больницу города Тура, после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

«По результатам теста был выявлен вариант вируса, циркулирующий в Великобритании. Секвенирование было выполнено Национальным справочным центром по вирусам и респираторным инфекциям (CNR), который подтвердил заражение вариантом VOC 202012/01», — говорится в пресс-релизе.

Течение болезни у «английского пациента» протекает бессимптомно, он чувствует себя хорошо и находится в изоляции у себя дома. В настоящее время проводится работа по выявлению всех возможных контактов больного, в том числе среди медицинского персонала больницы.

В министерстве здравоохранения заявили также, что другие подозрения на «английскую мутацию» вируса в настоящее время анализируются лабораториями CNR.

В начале недели министр здравоохранения Франции Оливье Веран признал, что «английский вариант» штамма уже, «возможно», циркулирует во Франции. Случай заражения новым штаммом был также зарегистрирован в Германии у женщины, прилетевшей самолетом из Лондона, и в Ливане, также у пассажира лондонского рейса.

В субботу, 26 декабря, также появились сообщения об обнаружении зараженных новым штаммом вируса в Швеции и Испании.

Вариант SARS-CoV-2, получивший название VOC 202012/01, был впервые обнаружен в сентябре в Великобритании и имеет 22 мутации в геноме. В частности, одна из мутаций (N501Y) расположена на уровне спикулы, которая позволяет коронавирусу прикрепляться к клеткам человека и проникать в них. Возможно, именно этим объясняется повышение скорости распространения заражения — «на 50–74%» по данным недавних исследований в Великобритании.

В четверг, 24 декабря, ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) заявили, что по результатам исследований «пока не нашли никаких доказательств того, что люди, которые заразились новым штаммом коронавируса, представляют повышенный риск госпитализации или смерти». Но даже если тяжесть заболевания не возросла, скорость заражения, вероятно, приведет к «резкому увеличение» числа заболевших, что может иметь значительные последствия с точки зрения нанесенного эпидемией ущерба.

Сценарий, по которому вакцины окажутся неэффективными против нового штамма, уже назван «катастрофическим». Однако, по словам ученых, эта гипотеза маловероятна. «На данный момент нет никаких доказательств того, что эта вакцина неэффективна против нового варианта вируса», — заявил в понедельник, 21 декабря, Эмер Кук, генеральный директор Европейского агентства по лекарственным средствам, дав зеленый свет вакцине Pfizer и BioNTech.

Во Франции регистрация первого случая заражения «английским вариантом» вируса произошла за несколько дней до начала вакцинации. Кампания по вакцинации стартует завтра, 27 декабря, в Севране (департамент Сена-Сен-Дени) на добровольной основе.

Власти напоминают, что по недавно вступившим в силу правилам для въезда на территорию Франции, все прибывающие из Великобритании должны представить недавний тест с отрицательным результатом. Такая же процедура введена для прибывающих из ЮАР, где циркулирует другой штамм коронавируса.

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