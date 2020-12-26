Во Франции стартует кампания вакцинации от коронавируса

В воскресенье, 27 декабря, Франция начинает вакцинацию населения. Кампания по вакцинации стартует в Севране (департамент Сена-Сен-Дени) и в Дижоне (Бургундия). 26 декабря первые 19 500 доз вакцины Pfizer-BioNTech прибыли во Францию из Бельгии.

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Четыре коробки, обложенные сухим льдом, прибыли с завода Puurse, расположенного неподалеку от Антверпена, в сопровождении мотоциклистов национальной полиции. Они были доставлены на склад Центральной аптеки больниц Парижа, расположенный в парижском пригороде.

Первые дозы вакцины лабораторий Pfizer и BioNTech получат жители гериатрического центра Champmaillot в Дижоне и пациенты центра долгосрочной терапии при больнице René-Muret в Севране. Вакцина признана на 100% эффективной для пациентов старше 75 лет.

По прибытии прежде всего был произведен контроль температуры, поскольку вакцина должна храниться при минус 80°C. Далее первые заказы (30 инъекций для Дижона и 15 — для Севрана) в отдельных изолированных емкостях были разморожены до температуры 2–8°. При этой температуре вакцина, получившая название Comirnaty, может храниться не дольше пяти дней и должна быть введена не позднее этого срока. График поставок будет определяться каждые выходные.

Вакцина транспортируется под тщательным наблюдением, груз отслеживается с помощью GPS. Грузовики, которые перевозят изотермические контейнеры, следуют с сопровождением. Для защиты определенных участков маршрута будут использоваться дроны. Перевозчикам предписано избегать остановок, а места остановок держатся в секрете, так как Интерпол опасается, что «организованная преступность может внедриться в цепочки поставок вакцины».

В Италию, которая сильнее других европейских стран пострадала от коронавируса, также доставлены первые 9750 доз вакцины Pfizer и BioNTech. В сопровождении карабинеров вакцина прибыла в больницу Spallanzani в Риме. Уже известно, что первой привитой от коронавируса жительницей Италии станет медсестра этой больницы, 29-летняя Клаудиа Аливернини.

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