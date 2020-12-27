Министр здравоохранения Франции не исключил возможность третьего локдауна

В воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью Journal du dimanche заявил, что не исключает возможности объявления третьего по счету карантина, и призвал население страны отказаться от активной встречи Нового года.

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«Мы никогда не исключаем мер, которые могут быть необходимы для защиты населения. Это не означает, что мы приняли решение, но мы наблюдаем за ситуацией час за часом», — подчеркнул Веран.

Власти опасаются новой волны заражений после рождественских и новогодних праздников. Тем более, что скорость циркуляции вируса повысилась и составляет около 15 тысяч выявляемых заражений в день, в то время, как совсем недавно это число составляло 11 тысяч. Поставленная правительством цель — не более пяти тысяч заражений в день — пока кажется недостижимой.

«И нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, полторы тысячи госпитализаций в день, при этом заполненность отделений реанимации также снижается», — заявил министр здравоохранения.

По словам Оливье Верана, ситуация внушает тревогу в департаментах Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте и Приморские Альпы, где «наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей в некоторых сельских районах». Мэры отдельных городов на востоке Франции, в том числе и мэр Реймса, несколько дней назад выступили с настоятельной просьбой объявить карантин если не национальном, то на региональном уровне.

В отличие от других стран, которые принимают решение о локдауне в настоящее время, Франция установила строгие ограничения раньше, чтобы дать возможность людям отпраздновать Рождество. Однако Оливье Веран призвал население отказаться от активной встречи Нового года, объяснив, что «один праздничный вечер может вновь заблокировать страну на несколько недель».

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