На север Франции обрушился ураган Белла

В воскресенье, 27 декабря, семь департаментов на севере страны получили «оранжевое» предупреждение из-за штормовых ветров и обильных осадков.

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Утром в департаменте Норд-Па-де-Кале на побережье Ла-Манша были зафиксированы порывы ветра скоростью 136 км/ч. Однако начавшийся еще с вечера шквальный ветер не нанес большого ущерба. По словам префекта Дьеппа, «лучшей мерой защиты послужил карантин».

Ураган уже прошел через Бретань и депатаменты на северо-востоке Франции. Самое серьезное происшествие случилось на автостраде А1 Париж-Лилль. В результате столкновения, вызванного падением дерева, пострадали пять машин. Внутри находились восемь человек, но лишь один из пассажиров получил легкие ранения.

Около 12 тысяч домохозяйств остались без электричества: 6 600 в Бретани, около 3 тысяч в Па-де-Кале и 2,5 тысячи в департаменте Сен-Маритим. По заявлению компании Enedis, линии электропередач были повреждены или оборваны порывами ветра. Движение региональной железнодорожной сети TER замедлено, но серьезных повреждений не обнаружено.

Сильные порывы ветра также ощущались с утра в Париже и Иль-де-Франс.

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