Во Франции простились с жандармами, погибшими в перестрелке в Пюи-де-Дом

В понедельник, 28 декабря, состоялось прощание тремя сотрудниками жандармерии, убитыми в перестрелке в ночь с 22 на 23 декабря, в префектуре Пюи-де-Дом, недалеко от города Сен-Жюста.

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Церемония состоялась в расположенном в Пюи-де-Дом городе Амбере. На ней присутствовали глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр обороны Флоранс Парли. По сообщениям радиостанции France Bleu, в понедельник, 28 декабря, в Амбере усилены меры безопасности.

⚫️ Cérémonie d'hommage aux militaires de la @Gendarmerie décédés et blessé lors d’une intervention pour violences conjugales à Saint-Just (63).



📽️ Suivez le direct à 13h45, en présence de @GDarmanin, ministre de l'Intérieur, @florence_parly, ministre des Armées et du DGGN. — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) December 28, 2020

В перестрелке погибли 21-летний капрал Арно Мавель, 45-летний лейтенант Сириль Морель и сержант Реми Дюпюи 37 лет. Еще один жандарм был доставлен в больницу с ранением бедра. Военные полицейские приехали, чтобы оказать помощь женщине, подвергшейся домашнему насилию. Она в момент инцидента находилась на крыше дома. Когда жандармы попытались приблизиться к дому, по ним был открыт огонь. Злоумышленник — 48-летний мужчина — поджег дом и скрылся с места происшествия. Позднее он был обнаружен мертвым возле собственного автомобиля.

Женщину удалось спасти. 26 декабря AFP со ссылкой на ее адвоката сообщило, что она на протяжении нескольких лет подвергалась физическому и психологическому насилию, и «никаких слов не хватит, чтобы выразить ее благодарность» пожертвовавшим собой жандармам.

В одном из интервью, опубликованном после трагического инцидента в Пюи-де-Дом, Жеральд Дарманен подчеркнул, что полицейские и жандармы, «исполняя миссию по защите населения, оказываются первыми жертвами» злоумышленников и постоянно подвергают себя опасности.

Ранее во французских СМИ сообщалось, что 48-летний преступник имел проблемы с психикой. По словам прокурора Клермон-Феррана, это был бывший военный, глубоко верующий человек, подверженный идее о скором конце света.

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