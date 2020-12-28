В девяти департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности из-за урагана Белла

Метеорологи сообщают, что снегопады будут и во французских горах - Альпах, Пиренеях и Вогезах.

По сообщениям метеорологической службы Франции, снегопад и гололед ожидаются в департаментах Канталь, Авейрон, Коррез, Лозер, Пюи-дю-Дом. Затопления грозят департаментам Ланд, Атлантические Пиренеи, Жер и Южная Корсика.

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В воскресенье, 27 декабря, ураган прошел по северу Франции. Утром в департаменте Нор-Па-де-Кале на побережье Ла-Манша были зафиксированы порывы ветра скоростью 136 км/ч. Ураган уже прошел через Бретань и департаменты на северо-востоке Франции. Самое серьезное происшествие случилось на автостраде А1 Париж-Лилль. В результате столкновения, вызванного падением дерева, пострадали пять машин. Внутри находились восемь человек, но лишь один из пассажиров получил легкие травмы.

6600 домохозяйств остались без электричества в Бретани, около 3 тысяч — в Па-де-Кале, 2,5 тысячи — в департаменте Сен-Маритим. По заявлению компании Enedis, линии электропередач были повреждены или оборваны порывами ветра. Движение региональной железнодорожной сети TER замедлено, но серьезных повреждений не обнаружено.

По данным France Info, всего 18 тысяч домохозяйств оказались без электричества в Оверни, Лимузене и центральном регионе страны из-за обильного снегопада и штормового ветра. Отмечается, что к вечеру 28 декабря эти регионы могут оказаться покрыты 50–70 см снега.

Метеорологи сообщают, что снегопады будут и во французских горах — Альпах, Пиренеях и Вогезах. В Нормандии ожидаются снегопады и ливни, обильные дожди пройдут и на граничащих с Испанией территориях Франции.

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