Опрос: Франция заняла первое место в мире по числу противников вакцинации от коронавируса

Согласно опросу, опубликованному институтом Ipsos во вторник, 29 декабря, Франция занимает первое место в мире по числу людей, которые намерены отказаться от вакцинации. Россия — на втором месте.

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По данным опроса, проведенного Ipsos в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом с помощью онлайн-платформы Global Advisor, только четверо французов из десяти намерены сделать прививку от коронавируса. Причем этот показатель продолжает падать по сравнению с аналогичными опросами в октябре (54% были намерены пройти вакцинацию) и в августе (59%).

По количеству людей, скептически настроенных по отношению к вакцинации, Франция обогнала даже Россию (лишь 43% россиян готовы к вакцинации) и ЮАР (53%). Далее следуют Япония (60%), Италия и Испания (62%) и Германия (65%). Список сторонников вакцинации возглавил Китай (80%), опередив Бразилию (78%) и Великобританию (77%). Среди граждан США стремление к вакцинации растет (69% по сравнению с 64% в октябре).

Среди причин отказа от прививки лидирует страх перед побочными эффектами (80% в Южной Корее, 76% в Японии, 72% во Франции). Вторая по счету причина — сомнение в эффективности вакцины.

Негативное отношение к вакцинации в целом лидирует в России (26%) и Южной Африке (23%), но составляет менее 10% в Южной Корее (7%), Японии (8%) и Китае (9%). Во Франции лишь 14% опрошенных заявили, что выступают против вакцинации, как таковой.

Опрос проводился в 15 странах с 17 по 20 декабря. Во Франции на вопросы анкеты ответили около тысячи человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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