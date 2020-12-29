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«Человек из прошлого, устремленный в будущее»: в возрасте 98 лет скончался Пьер Карден

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Пьер Карден
Пьер Карден JOEL SAGET / AFP
RFI
9 мин

Во вторник, 29 декабря, в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на семью Кардена.

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Ушел последний из плеяды блистательных французских кутюрье ХХ века — один из основоположников футуризма в моде, театральный художник, меценат, успешный бизнесмен, которого иногда называли «человек-бренд» или «человек-этикетка», первый французский модельер, представленный в России и в Индии. «Мое имя важнее меня самого», — любил говорить сам Карден.

Графический стиль - отличительная черта почерка Пьера Кардена. Колеекция 1966 года.
Графический стиль - отличительная черта почерка Пьера Кардена. Колеекция 1966 года. DR

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, неподалеку от Венеции, в семье виноторговца. Тогда его звали Пьетро Кардин. В 1924 году, спасаясь от режима Муссолини, семья перебралась во Францию, и детство будущего модельера прошло в Сент-Этьенне. В 14 лет Карден стал учеником местного портного.

В Париж он перебрался к концу войны, сначала работал подмастерьем у Жанны Пакен, короткое время — у Эльзы Скьапарелли. Затем, уже в качестве главного портного — у Кристиана Диора, как раз в эпоху появления стиля New look. «Мне повезло стать частью послевоенного периода, когда все должно было быть переделано», — позднее признавался Карден.

К этому же периоду относятся первые театральные работы Кардена — вместе с поэтом Жаном Кокто и художником Кристианом Бераром он работал над костюмами к фильму «Красавица и чудовище» (1946).

В качестве главного портного дома Dior Пьер Карден участвовал в создании знаменитого jacket-bar — жакета с узкой талией и пышной баской, который вот уже 70 лет лежит в основе стиля Dior. Спустя три года происходит скандал — в связи с утечкой выкроек Кардена допрашивает полиция.

В 28 лет Карден уходит от Диора и на базе театрального ателье открывает собственный модный дом под своим именем. В 1953 году появилась первая женская коллекция Pierre Cardin, в 1954 году — бутик женской одежды «Ева», а спустя еще три года — «Адам», магазин одежды для мужчин. В 2020 году дом Pierre Cardin отпраздновал свое семидесятилетие.

Пьер Карден на фоне экспозиции, представляющей его модели
Пьер Карден на фоне экспозиции, представляющей его модели Reuters - Charles Platiau

Карден и мода

Наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном Пьер Карден считается основоположником футуризма в моде. С тканью он работал, как архитектор, формируя новые силуэты и для женщин, и для мужчин. Представить себе моду 60-х без Кардена невозможно, как невозможно и переоценить его влияние на всех последующих модельеров.

Как модельер, Пьер Карден запатентовал более 500 изобретений. Ему принадлежат, например, знаменитое «платье-баллон» (или «платье-пузырь») и мини-платья в форме трапеции. Водолазка «лапша», предмет вожделения жителей СССР обоего пола — также изобретение Кардена, как и мужские двубортные пиджаки с золотыми пуговицами.

Пьер Карден первым ввел привычное нам теперь понятие «унисекс». Он был первым модельером, запустившим мужскую коллекцию в дополнение к женской. В коллекции 1961 года Cosmos Coprs («Космический корпус») он превратил уже известные платья-трапеции в мужские туники и впервые показал комбинезоны, одинаковые для мужчин и для женщин. Он также первым стал делать мужские рубашки с принтами и запатентовал галстуки в цветочек.

Но самое главное, что именно Кардену, основоположнику прет-а-порте, мы обязаны демократизацией моды. Одной элегантности недостаточно, решил Карден, и поставил перед собой задачу создать пиджаки, «в которых можно одновременно поменять колесо и явиться в Виндзорский замок». Изобретенные Карденом длинные мужские пиджаки без ворота и узкие брюки на пуговицах стали известны всему миру благодаря группе «Битлз».

В 1959 году марка представила свою первую коллекцию прет-а-порте для женщин в универмаге Printemps в Париже. Скандал был оглушительный, на манекенщиц, расхаживающих в одежде «от Кардена» по торговым залам, сбегались смотреть толпы зевак. Карден был первопроходцем — спустя десять лет линии прет-о-порте стали неотъемлемой частью работы любого дома моды.

Свои дефиле Карден проводил раз в три-четыре года, считая, что только в таком ритме можно каждый раз предлагать новые направления и новые идеи. «В моде стиль каждого дизайнера должен быть узнаваем, как стиль музыканта, писателя. И именно этого труднее всего добиться — чтобы стиль был узнаваем без этикеток!» — говорил он.

Пьер Карден в скафандре астронавта во время официального визита в Nasa
Пьер Карден в скафандре астронавта во время официального визита в Nasa DR

Карден и космос

Пьер Карден также считается основателем «космического стиля», одного из самых значительных направлений моды 1960-х. Его коллекция под названием Space вошла в учебники по истории моды. При появлении этой коллекции Карден признавался, что полет Юрия Гагарина в космос потряс его. К этому же времени относится изобретение Карденом знаменитого головного убора в форме шлема.

В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA, и даже стал единственным человеком в мире, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот ступил на Луну. Не приходится удивляться, что в честь 50-летия высадки на Луну в Нью-Йорке прошла экспозиция, посвященная Пьеру Кардену. Выставка называлась «Будущее моды», знаменитому модельеру на тот момент было 96 лет.

Пьер Карден. Коллекция мебели на выставке в Милане
Пьер Карден. Коллекция мебели на выставке в Милане DR

Человек-бренд

Стремление к демократизации привело Пьера Кардена к созданию системы лицензий. В 1968 году Карден он подписал первое лицензионное соглашение на выпуск товара, не связанного с индустрией моды — фарфоровой посуды под брендом Pierre Cardin. в 1980-х годах таких лицензий уже было около 800, товары распространялись в сотне стран. Под маркой Pierre Cardin производят самые различные товары — от зонтиков и коньяка вплоть до канцелярских кнопок. Несмотря на разговоры о девальвации бренда, сам Карден всегда настаивал на том, что его интересует массовое распространение.

«Я могу делать духи, могу делать сардины, почему нет? — заявил он в свое время в интервью New York Times. — Во время войны я скорее хотел бы почувствовать запах сардины, чем духов. И если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы подписался и на это. Почему бы и нет?»

Карден и Россия

Впервые Пьер Карден приехал в СССР в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он неоднократно посещал СССР и даже заработал прозвище «красный кутюрье». Он подружился с министром культуры Екатериной Фурцевой и модельером Вячеславом Зайцевым.

Пьер Карден на Красной площади, где 30 июня 1991 г. состоялось его дефиле, организованное при содействии Михаила Горбачева
Пьер Карден на Красной площади, где 30 июня 1991 г. состоялось его дефиле, организованное при содействии Михаила Горбачева © AP

В 70-е годы имя Кардена в России уже было хорошо известно широкой публике. В фильме «Служебный роман» героиня Лии Ахеджаковой говорит своей начальнице: «У меня для вас сюрприз! Вот, смотрите, батничек достала! Говорят — от Кардена! Всего 50 рублей».

Главным послом Кардена в России стала Майя Плисецкая, с которой Карден познакомился в 1971 году на фестивале в Авиньоне. Специально для балерины Карден создал костюмы Анны («Анна Каренина», 1972), Нины Заречной («Чайка», 1980), Анны Сергеевны («Дама с собачкой», 1985), а также собственные наряды Плисецкой, как повседневные, так и вечерние.

Во время перестройки Пьер Карден познакомился с Раисой Горбачевой, которая любила и умела одеваться. И планы Кардена в отношении СССР, наконец-то, осуществились — в 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности СССР на производство мужской, детской и женской одежды под маркой Pierre Cardin. По всей стране продукцию «от Кардена» начали выпускать 30 советских заводов. При содействии Михаила Горбачева в июне 1991 года на Красной площади было организовано грандиозное дефиле Пьера Кардена, собравшее около 200 тысяч зрителей. А на сцене Espace Cardin в Париже прошли гастроли московского спектакля «Юнона и Авось».

Пьер Карден с внучатым племянником, итальянским дизайнером и архитектором Родриго Базиликати на сцене театра Шатле по случаю празднования 70-летия дома моды, сентябрь 2020 г.
Пьер Карден с внучатым племянником, итальянским дизайнером и архитектором Родриго Базиликати на сцене театра Шатле по случаю празднования 70-летия дома моды, сентябрь 2020 г. AFP - LUCAS BARIOULET

«Реализация — это главное условие»

В 1981 году Карден приобрел парижский ресторан Maxim’s, открыв затем филиал ресторана в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине. В 2001 году он купил руины замка в Лакосте (Воклюз), когда-то принадлежавшего маркизу де Саду. Он частично отремонтировал замок, и сегодня там проходят музыкальные и танцевальные фестивали. Последний проект Кардена — строительство гигантского Дворца света возле порта Маргера в Венеции — так и не был осуществлен.

Жан-Паскаль Эссе, директор по коммуникациям марки Pierre Cardin, говорил: «Сила Пьера Кардена — это сам Пьер Карден. Он сам — краеугольный камень своей системы». А Карден формулировал свое кредо так: «Я нашел формулу своего смысла жизни: придумывать и воплощать. Реализация — это главное условие. У многих есть идеи, но они их не развивают. Я — человек из прошлого, устремленный в будущее.»

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