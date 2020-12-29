«Человек из прошлого, устремленный в будущее»: в возрасте 98 лет скончался Пьер Карден

Во вторник, 29 декабря, в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на семью Кардена.

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Ушел последний из плеяды блистательных французских кутюрье ХХ века — один из основоположников футуризма в моде, театральный художник, меценат, успешный бизнесмен, которого иногда называли «человек-бренд» или «человек-этикетка», первый французский модельер, представленный в России и в Индии. «Мое имя важнее меня самого», — любил говорить сам Карден.

Графический стиль - отличительная черта почерка Пьера Кардена. Колеекция 1966 года. DR

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, неподалеку от Венеции, в семье виноторговца. Тогда его звали Пьетро Кардин. В 1924 году, спасаясь от режима Муссолини, семья перебралась во Францию, и детство будущего модельера прошло в Сент-Этьенне. В 14 лет Карден стал учеником местного портного.

В Париж он перебрался к концу войны, сначала работал подмастерьем у Жанны Пакен, короткое время — у Эльзы Скьапарелли. Затем, уже в качестве главного портного — у Кристиана Диора, как раз в эпоху появления стиля New look. «Мне повезло стать частью послевоенного периода, когда все должно было быть переделано», — позднее признавался Карден.

К этому же периоду относятся первые театральные работы Кардена — вместе с поэтом Жаном Кокто и художником Кристианом Бераром он работал над костюмами к фильму «Красавица и чудовище» (1946).

В качестве главного портного дома Dior Пьер Карден участвовал в создании знаменитого jacket-bar — жакета с узкой талией и пышной баской, который вот уже 70 лет лежит в основе стиля Dior. Спустя три года происходит скандал — в связи с утечкой выкроек Кардена допрашивает полиция.

В 28 лет Карден уходит от Диора и на базе театрального ателье открывает собственный модный дом под своим именем. В 1953 году появилась первая женская коллекция Pierre Cardin, в 1954 году — бутик женской одежды «Ева», а спустя еще три года — «Адам», магазин одежды для мужчин. В 2020 году дом Pierre Cardin отпраздновал свое семидесятилетие.

Пьер Карден на фоне экспозиции, представляющей его модели Reuters - Charles Platiau

Карден и мода

Наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном Пьер Карден считается основоположником футуризма в моде. С тканью он работал, как архитектор, формируя новые силуэты и для женщин, и для мужчин. Представить себе моду 60-х без Кардена невозможно, как невозможно и переоценить его влияние на всех последующих модельеров.

Как модельер, Пьер Карден запатентовал более 500 изобретений. Ему принадлежат, например, знаменитое «платье-баллон» (или «платье-пузырь») и мини-платья в форме трапеции. Водолазка «лапша», предмет вожделения жителей СССР обоего пола — также изобретение Кардена, как и мужские двубортные пиджаки с золотыми пуговицами.

Пьер Карден первым ввел привычное нам теперь понятие «унисекс». Он был первым модельером, запустившим мужскую коллекцию в дополнение к женской. В коллекции 1961 года Cosmos Coprs («Космический корпус») он превратил уже известные платья-трапеции в мужские туники и впервые показал комбинезоны, одинаковые для мужчин и для женщин. Он также первым стал делать мужские рубашки с принтами и запатентовал галстуки в цветочек.

Но самое главное, что именно Кардену, основоположнику прет-а-порте, мы обязаны демократизацией моды. Одной элегантности недостаточно, решил Карден, и поставил перед собой задачу создать пиджаки, «в которых можно одновременно поменять колесо и явиться в Виндзорский замок». Изобретенные Карденом длинные мужские пиджаки без ворота и узкие брюки на пуговицах стали известны всему миру благодаря группе «Битлз».

В 1959 году марка представила свою первую коллекцию прет-а-порте для женщин в универмаге Printemps в Париже. Скандал был оглушительный, на манекенщиц, расхаживающих в одежде «от Кардена» по торговым залам, сбегались смотреть толпы зевак. Карден был первопроходцем — спустя десять лет линии прет-о-порте стали неотъемлемой частью работы любого дома моды.

Свои дефиле Карден проводил раз в три-четыре года, считая, что только в таком ритме можно каждый раз предлагать новые направления и новые идеи. «В моде стиль каждого дизайнера должен быть узнаваем, как стиль музыканта, писателя. И именно этого труднее всего добиться — чтобы стиль был узнаваем без этикеток!» — говорил он.

Пьер Карден в скафандре астронавта во время официального визита в Nasa DR

Карден и космос

Пьер Карден также считается основателем «космического стиля», одного из самых значительных направлений моды 1960-х. Его коллекция под названием Space вошла в учебники по истории моды. При появлении этой коллекции Карден признавался, что полет Юрия Гагарина в космос потряс его. К этому же времени относится изобретение Карденом знаменитого головного убора в форме шлема.

В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA, и даже стал единственным человеком в мире, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот ступил на Луну. Не приходится удивляться, что в честь 50-летия высадки на Луну в Нью-Йорке прошла экспозиция, посвященная Пьеру Кардену. Выставка называлась «Будущее моды», знаменитому модельеру на тот момент было 96 лет.

Пьер Карден. Коллекция мебели на выставке в Милане DR

Человек-бренд

Стремление к демократизации привело Пьера Кардена к созданию системы лицензий. В 1968 году Карден он подписал первое лицензионное соглашение на выпуск товара, не связанного с индустрией моды — фарфоровой посуды под брендом Pierre Cardin. в 1980-х годах таких лицензий уже было около 800, товары распространялись в сотне стран. Под маркой Pierre Cardin производят самые различные товары — от зонтиков и коньяка вплоть до канцелярских кнопок. Несмотря на разговоры о девальвации бренда, сам Карден всегда настаивал на том, что его интересует массовое распространение.

«Я могу делать духи, могу делать сардины, почему нет? — заявил он в свое время в интервью New York Times. — Во время войны я скорее хотел бы почувствовать запах сардины, чем духов. И если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы подписался и на это. Почему бы и нет?»

Карден и Россия

Впервые Пьер Карден приехал в СССР в 1963 году в составе французской делегации деятелей культуры и искусства. С тех пор он неоднократно посещал СССР и даже заработал прозвище «красный кутюрье». Он подружился с министром культуры Екатериной Фурцевой и модельером Вячеславом Зайцевым.

Пьер Карден на Красной площади, где 30 июня 1991 г. состоялось его дефиле, организованное при содействии Михаила Горбачева © AP

В 70-е годы имя Кардена в России уже было хорошо известно широкой публике. В фильме «Служебный роман» героиня Лии Ахеджаковой говорит своей начальнице: «У меня для вас сюрприз! Вот, смотрите, батничек достала! Говорят — от Кардена! Всего 50 рублей».

Главным послом Кардена в России стала Майя Плисецкая, с которой Карден познакомился в 1971 году на фестивале в Авиньоне. Специально для балерины Карден создал костюмы Анны («Анна Каренина», 1972), Нины Заречной («Чайка», 1980), Анны Сергеевны («Дама с собачкой», 1985), а также собственные наряды Плисецкой, как повседневные, так и вечерние.

Во время перестройки Пьер Карден познакомился с Раисой Горбачевой, которая любила и умела одеваться. И планы Кардена в отношении СССР, наконец-то, осуществились — в 1986 году он подписал контракт с Министерством легкой промышленности СССР на производство мужской, детской и женской одежды под маркой Pierre Cardin. По всей стране продукцию «от Кардена» начали выпускать 30 советских заводов. При содействии Михаила Горбачева в июне 1991 года на Красной площади было организовано грандиозное дефиле Пьера Кардена, собравшее около 200 тысяч зрителей. А на сцене Espace Cardin в Париже прошли гастроли московского спектакля «Юнона и Авось».

Пьер Карден с внучатым племянником, итальянским дизайнером и архитектором Родриго Базиликати на сцене театра Шатле по случаю празднования 70-летия дома моды, сентябрь 2020 г. AFP - LUCAS BARIOULET

«Реализация — это главное условие»

В 1981 году Карден приобрел парижский ресторан Maxim’s, открыв затем филиал ресторана в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине. В 2001 году он купил руины замка в Лакосте (Воклюз), когда-то принадлежавшего маркизу де Саду. Он частично отремонтировал замок, и сегодня там проходят музыкальные и танцевальные фестивали. Последний проект Кардена — строительство гигантского Дворца света возле порта Маргера в Венеции — так и не был осуществлен.

Жан-Паскаль Эссе, директор по коммуникациям марки Pierre Cardin, говорил: «Сила Пьера Кардена — это сам Пьер Карден. Он сам — краеугольный камень своей системы». А Карден формулировал свое кредо так: «Я нашел формулу своего смысла жизни: придумывать и воплощать. Реализация — это главное условие. У многих есть идеи, но они их не развивают. Я — человек из прошлого, устремленный в будущее.»

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