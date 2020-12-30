В ряде департаментов Франции ужесточат комендантский час

В ряде департаментов Франции со 2 января будет ужесточен комендантский час. Запрет на выход из дома будет начинаться на два часа раньше и будет действовать с 18 до 6 часов утра. Такое заявлением министр здравоохранения страны Оливье Веран сделал вечером во вторник, 29 декабря.

Реклама Читать далее

Сейчас на территории Франции действует комендантский час с 20 до 6 часов. На фоне роста случаев заражения COVID-19 власти предложили увеличить действие комендантского часа, чтобы избежать введения очередного локдауна. Предполагается, что мера будет введена в регионах, где динамика распространения вируса вызывает наибольшее беспокойство.

По словам Верана, власти делают все, чтобы избежать нового общенационального карантина. Он отметил, что наиболее опасной является санитарная обстановка в регионах Овернь — Рона — Альпы, Приморские Альпы, Гранд-Эст и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Всего новая мера может начать действовать 2 января в 20 департаментах Франции: Алье, Арденны, Ардеш, Вогезы, Ду, Об, Марна, Верхняя Марна, Мез, Мерт и Мозель, Верхний Рейн, Мозель, Юра, Ньевр, Верхняя Сона, Сона и Луара, Йонна, Верхние Альпы, Приморские Альпы и Бельфор.

Решение о том, что комендантский час будет начинаться на два часа раньше, было принято по итогам совещания совета по санитарной безопасности. Ранее научный совет, консультирующий правительство Франции по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции, прогнозировал, что в январе вновь удастся снизить рост количества заражений, спровоцированный рождественскими и новогодними праздниками. Утром 29 декабря научный совет предлагал властям три возможных плана: ввести локдаун на региональном уровне на территориях с наиболее активным распространением вируса; дождаться середины января, чтобы оценить рост динамики заражений после праздников и тогда принять решение; ввести временную меру уже в декабре и при необходимости пересмотреть ее позднее.

По-разному на перспективу более раннего начала комендантского часа отреагировали власти регионов и департаментов. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в твиттере, что остался удовлетворен предложенным планом, так как он позволит избежать введения локдауна на региональном уровне.

Мэр Нанси Матье Клейн счел, что введение раннего комендантского часа произошло слишком поздно, потому следует ждать серьезных последствий. Он настаивает на том, чтобы кампания вакцинации, стартовавшая во Франции 27 декабря, проходила как можно более активно и эффективно. Согласно опросу, опубликованному институтом Ipsos во вторник, 29 декабря, Франция занимает первое место в мире по числу людей, которые намерены отказаться от вакцинации.

Министр Оливье Веран также отметил, что в среднем в стране ежедневно проводится около 1500 госпитализаций с коронавирусом, около 200 человек находятся в реанимациях, а количество выявляемых ежедневно новых случаев инфицирования достигает 15 тысяч. При этом он констатировал, что эти показатели не растут уже около трех недель.

Во вторник, 29 декабря, в министерстве здравоохранения заявили о выявлении еще 11 395 случаем заражения. С начала пандемии во Франции от последствий COVID-19 скончались более 64 тысяч человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться