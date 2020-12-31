Из-за пандемии COVID-19 в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января во Франции будет действовать комендантский час, а шумные вечеринки на улицах уступят место просмотру онлайн-концертов в кругу самых близких.

Реклама Читать далее

27 декабря в интервью воскресному изданию Le Journal du Dimanche министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что «лучший способ встретить Новый год — не праздновать». Министр объяснил, что не стоит рисковать и организовывать многолюдных празднований в контексте продолжающейся эпидемии коронавируса. В минздраве рекомендовали встречать Новый год с домочадцами и не собирать более шести гостей за одним столом. Тем не менее, французы смогут отпраздновать наступление 2021 года при соблюдении ряда ограничений.

В ночь с 31 декабря на 1 января во Франции действует комендантский час с 20 до 6 часов. К нарушителям комендантского часа будут применяться те же санкции, что и в непраздничный период: за нахождение на улице или в транспорте без уважительной причины можно получить штраф в размере от 135 евро.

Министерство внутренних дел Франции объявило, что около 100 тысяч полицейских и жандармов будут работать в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Также на посту останутся 40 тысяч спасателей и 5 тысяч военнослужащих.

В префектуре полиции Парижа сообщили, что с 21 часа будет существенно ограничено движение столичного метро: будет сокращено количество поездов, увеличены интервалы между ними, а также закроются более 200 станции. При этом движение пригородных поездов, электричек и автобусов скорректировано не будет, чтобы позволить гражданам, возвращающимся из поездок или с работы, добраться домой к празднику.

Станция парижского метро Bonne Nouvelle, что с французского переводится как «хорошая новость», по случаю наступления Нового года скорректировала свое название. 31 декабря на платформах были размещены временные панно с «уточненным» названием станции: «Bonne Nouvelle, l’année 2020 est finie!» — «Хорошая новость: 2020 год подошел к концу!». Таким образом сотрудники парижского метрополитена поздравили пассажиров с завершением не самого простого календарного периода и призвали «окончательно перевернуть страницу 2020 года».

[#31décembre] Pour tourner définitivement la page 2020, notre station Bonne Nouvelle l’affirme bien haut ➡️#BonneNouvellelAnnéeEstFinie

| 😉#RATP pic.twitter.com/CH0sbKlmME — Ligne 8 RATP (@Ligne8_RATP) December 31, 2020

Вместо многолюдных вечеринок — онлайн-концерты

В предыдущие годы ночь с 31 декабря на 1 января была моментом для многочисленных вечеринок и дружеских встреч, в том числе проходящих на улицах французских городов. Однако из-за пандемии COVID-19 масштабные гуляния пришлось отменить. Чтобы поддержать праздничное настроение французов, многие деятели культуры и искусства к встрече Нового года подготовили особые шоу, которые можно будет посмотреть онлайн.

Диджей Давид Гетта начнет свое праздничное шоу в 23:45 (01:45 МСК), следить за ним можно будет в Instagram, Facebook и YouTube. Трансляция будет вестись от знаменитой пирамиды Лувра. Диджей задумал свой концерт как благотворительное мероприятие: средства, собранные во время шоу, будут направлены в ЮНИСЕФ и французскому фонду Restos du cœur, который занимается раздачей еды нуждающимся.

Композитор, один из пионеров электронной музыки Жан-Мишель Жар в 18:30 по парижскому времени (20:30 МСК) начнет концерт под названием «Welcome to the other side» в «цифровом соборе Нотр-Дам». Он обещает иммерсивное шоу, которое поможет зрителям вновь обрести надежду после трудного 2020 года. Концерт, организованный под эгидой ЮНЕСКО, также станет поводом выразить восхищение собором Нотр-Дам, который пережил пожар в 2019 году и сейчас находится на стадии восстановления. За мероприятием можно следить на страницах в Facebook и YouTube.

Final days of rehearsals for WELCOME TO THE OTHER SIDE. Cannot wait to perform this show for you on New Years Eve. I’ll be doing a Facebook Live tonight at 6:30pm CET (Paris time) from the broadcasting studio. pic.twitter.com/3Mdok5dBJg — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) December 29, 2020

Интересную новогоднюю программу предлагает и Национальный оркестр Капитолия Тулузы: с 20:00 (22:00 МСК) все желающие смогут посмотреть концерт оркестра классической музыки из России под управлением дирижера Тугана Сохиева. Планировалось, что концерты пройдут 30,31 декабря и 1 января в присутствии зрителей, однако из-за санитарной обстановки их формат был изменен. Насладиться выступлением оркестра можно на Facebook и YouTube.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться